V Lizbono po dva niza

Odbojkarji Calcit Volleyja so v prvi tekmi prvega kroga pokala Challenge doma premagali Sporting iz Lizbone s 3:1 (18, 15, -23, 20). To je bila tudi zadnja tekma Kamničanov v svoji dvorani v letošnjem letu. Povratna tekma s Portugalci bo na sporedu v torek, 17. decembra, ob 19. uri v Lizboni.

Lanskoletni četrtfinalisti pokala Challenge so v letošnji sezoni v prvi tekmi prvega kroga pokala Challenge gostili ekipo Sporting Lizbona, ki se lahko pohvali s šestimi naslovi portugalskega državnega prvaka, zadnji je iz predlanske sezone, v evropskih pokalih pa nastopa šele tretjič. Toda to ne pomeni, da imajo Portugalci neizkušeno ekipo, nasprotno, v njej je recimo tudi sloviti 42-letni Kubanec z italijanskim potnim listom Angel Dennis Diaz, povprečna starost začetne postave je bila 31,8 let, najmlajši v njej pa je bil s 24 leti libero Gil Pereira.

V uvodnem nizu so prvi do nekoliko večje prednosti prišli domači odbojkarji, ki so na servis Milosza Hebde dosegli tri zaporedne točke, zadnjo je prispeval Andrej Štembergar Zupan, za vodstvo z 9:6. Še lažje so zadihali po bloku Maria Koncilje, ki je po težavah s prsti na desni roki, spet začel tekmo, in vodstvu s 15:10. Nizka dvorana v Kamniku je imela po servisu Maxsona Pereire zasluge, da je domača prednost narastla na šest točk (17:11), do konca niza pa varovanci Marka Brumna gostom niso dovolili, da bi se razigrali. Niz je končal Pereira.

Odločno v drugi niz

Foto: Klemen Brumec Odločno so Kamničani vstopili tudi v drugi niz, v katerem so s servisi Andreja Štembergar Zupana zelo hitro gostuujočega trenerja Gersona Amorima prisili k polminutnemu. Toda tudi po polminutnem odmoru se serija kamniških točk ni končala, kajti po bloku Hebde je bilo 7:2. Vendar domačini niso popuščali, po zviti potezi Jana Brulca na mreži, so gostom pobegnili na že skorajda neulovljivih plus devet (14:5). Visoke prednosti niso več izpustili iz rok, na koncu so prišli celo do najvišje prednosti na tekmi.

V zadnjih nekaj tekmah so imeli kamniški odbojkarji največ težav v tretjem nizu, zgodovina pa se je ponovila še enkrat. Njihov servis ni bil več tako učinkovit, manj prodorni so bili tudi v napadu in po napaki domačinov, je bilo 12:10 za Portugalce, na servis Laurenca Martinsa pa 17:14. Toda na dvajseti točki sta bili ekipi že skupaj, v napeti končnici pa sta domačo ekipo pokopali dve lastni napaki.

Tudi začetek četrtega niza je pripadel portugalski ekipi, ki je povedla s 5:2, vodila je tudi s 7:4, z blokom Mihe Bregarja pa so Kamničani izid na osmi točki izenačili. Že v naslednjem napadu so po napaki gostov prvič povedli, izjemni Andrej Štembergar Zupan pa je poskrbel za plus dve za Calcit Volley (13:11). Pred vstopom v končnico se je z blokom izkazal Maxson Pereira, ki je domačine popeljal do vodstva z 21:18, po polminutnem odmoru gostov pa so po njihovi lastni napaki Kamničani prišli do varnih 22:18. Brazilec v vrstah Calcit Volleyja je imel tudi največ zaslug za pet zaključnih žog za končno zmago domače ekipe, drugo je tudi sam izkoristil.

"Vsi so igrali blizu svojega maksimuma"

Marko Brumen, trener Calcit Volleyja: "Mislim, da preveč razmišljamo o tretjem nizu, saj si že sami nabijamo kompleks tretjega niza. Težava je samo v tem, da smo premalo neodločni, nič drugega, je pa res, da so se v tem nizu žoge, ki se prej niso, odbijale v njihovo korist. Dve, tri takšne žoge in prednost je bila na njihovi strani. Ampak ne glede na vse, lahko pohvalim celotno ekipo, res so vsi igrali blizu svojega maksimuma, posebne pohvale pa si zasluži rekonvalescent Mario Koncilja, ki je stisnil zobe in v veliki meri prispeval k uspešni igri."