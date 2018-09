Slovenci obljubljajo, da ne bodo ničesar skrivali

Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo pred odhodom na svetovno prvenstvo v Italijo predstavila še domačim gledalcem. V ljubljanskih Stožicah se bo odhoda na svetovno prvenstvo v Italiji in Bolgariji pomerila še s Kanado, Iranom in ZDA, ki spada v krog favoritov za zmago tudi na prihajajočem SP.

Slovenija je v skoraj dvomesečnem pripravljalnem obdobju do zdaj igrala štiri prijateljske tekme, dvakrat z Nemčijo, Egiptom in Avstralijo (2 zmagi, 2 poraza), na nobeni tekmi rezultat ni bil primarnega pomena. Tako bo tudi na tem turnirju, čeprav bodo reprezentance poskušale pripraviti spektakel za gledalce. ''Nimamo česa skrivati, vsi se med sabo dobro poznamo. To bo res en lepo pokazatelj, kam trenutno sodimo,'' v en glas poudarjajo igralci v slovenskem taboru.

Kaj meni pa slovenski selektor Slobodan Kovač? "Od vseh teh reprezentanc prav mi najbolj potrebujemo te tekme. To je najkakovostnejši turnir pred prvenstvom, iz reakcij igralcev in trenerjev drugih reprezentanc vidim, da so tudi oni zadovoljni, da so tu. Mi zagotovo ne razmišljamo o rezultatu, ampak želimo nadaljevati z iskanjem prave forme za prvo tekmo na svetovnem prvenstvu."

Turnir štirih reprezentanc - Stožice: Četrtek, 6. september:

18.00 Slovenija - Kanada

21.15 Iran - ZDA Petek, 7. september:

17.00 Kanada - ZDA

20.00 Slovenija - Iran Sobota, 8. september:

18.00 Slovenija - ZDA

21.15 Iran - Kanada

Spored svetovnega prvenstva - skupina A: Sreda, 12. september:

17.00 Dominikanska republika - Slovenija Petek, 14. september :

17.00 Japonska - Slovenija Sobota, 15. september:

17.00 Belgija - Slovenija Ponedeljek, 17. september:

20.30 Argentina - Slovenija Torek, 18. september:

21.15 Italija - Slovenija