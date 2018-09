Slovenci z odličnim servisom zlomili Kanadčane

Slovenija je v skoraj dvomesečnem pripravljalnem obdobju do zdaj igrala štiri prijateljske tekme, dvakrat z Nemčijo, Egiptom in Avstralijo (2 zmagi, 2 poraza), na nobeni tekmi rezultat ni bil primarnega pomena. Tako bo tudi na tem turnirju, čeprav bodo reprezentance poskušale pripraviti spektakel za gledalce.

Izjemno izenačena tekma v Stožicah

V prvem nizu prve tekme turnirja v Stožicah sta bili reprezentanci izjemno izenačeni in sta se večino časa izmenjavali v vodstvu. Kanadčani so vodili s 23:21 in imeli zaključno žogo (23:24), a je Mitja Gasparini z izjemnim servisom preobrnil potek prvega niza v slovensko korist. Slovenija je prvi niz dobila na razliko s 27:25.



V drugem nizu sta bili reprezentanci poravnani do prvega tehničnega odmora, nato so pobudo prevzeli slovenski odbojkarji, ki so povedli s 15:9, a so se Kanadčani vrnili v igro in povedli s 16:15. V zaključku drugega niza so Slovenci nekoliko popustili, kar so Kanadčani znali izkoristiti in drugi niz dobili s 25:21.

Tudi tretji niz je bil odločen v zaključku, kljub temu, da so Slovenci pred tem vodili tudi za štiri. V končnici niza so več zbranosti pokazali slovenski odbojkarji, ki so z odličnim servisom še drugič na tekmi zlomili nasprotnike. Tretji niz so varovanci Slobodana Kovača dobili s 25:22.

V četrtem oziroma odločilnem nizu so pobudo prevzeli Kanadčani, ki so vodili s 13:9, a je Gregor Ropret z odličnim servisom slovensko izbrano vrsto ponovno popeljal v vodstvo (15:13). V zaključku so Slovenci prednost še povišali in tekmo mirno pripeljali do zmage s 3:1. Zadnji niz so slovenski odbojkarji dobili s 25:20.

Turnir štirih reprezentanc - Stožice: Četrtek, 6. september:

Slovenija - Kanada 3-1 (25, -21, 22, 20)

21.15 Iran - ZDA Petek, 7. september:

17.00 Kanada - ZDA

20.00 Slovenija - Iran Sobota, 8. september:

18.00 Slovenija - ZDA

21.15 Iran - Kanada

Spored svetovnega prvenstva - skupina A: Sreda, 12. september:

17.00 Dominikanska republika - Slovenija Petek, 14. september :

17.00 Japonska - Slovenija Sobota, 15. september:

17.00 Belgija - Slovenija Ponedeljek, 17. september:

20.30 Argentina - Slovenija Torek, 18. september:

21.15 Italija - Slovenija