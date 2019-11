To so klubi, ki bodo igrali na zaključnem turnirju pokala Slovenije

Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana, Calcit Volleyja, Maribora in Hiše na kolesih Triglav bodo igrali na zaključnem turnirju najboljše četverice pokala Slovenije, ki bo na sporedu med 17. in 19. januarjem.

Vsa štiri moštva so na povratnih tekmah le še potrdila izide s prvih tekem.

Branilci pokalnega naslova, odbojkarji ACH Volleyja so si uvrstitev na zaključni turnir zagotovili že po prvih dveh nizih obračuna v Kanalu, potem ko so proti Salonitu Anhovo slavili s 25:18 in 25:23.

Preostanek tekme je bil le še formalnost, na koncu so se Ljubljančani veselili zmage s 3:2.

Odbojkarji ekipe Hiša na kolesih Triglav so še drugič s 3:1 odpravili Panvito Pomgrad. Najprej so prišli do zmage na težkem gostovanju v Murski Soboti, tokrat so razveselili še domače navijače. Kranjčani so prvi niz dobili s 25:19, v drugem so bili z 21:25 uspešnejši Sobočani, po zmagi s 25:19 v tretjem nizu pa so si varovanci Saša Ropa dokončno zagotovili finale.

Foto: Aleš Oblak (Calcit-Šoštanj)

Odbojkarji Šoštanj Topolšice so pred domačimi navijači prvič klonili proti Calcit Volleyju, ki je bil uspešnejši s 3:0, zelo hitro pa so Kamničani prišli tudi do druge zmage, potem ko so bili na povratni tekmi znova boljši s 3:0, tekmeci pa so se nekoliko bolje upirali le v tretjem nizu, ki se je zaključil s 25:19 v korist kamniške vrste, sicer pa ni odločal o ničemer več.

V Mariboru so tamkajšnji odbojkarji pričakovali težje povratno srečanje, kot se je izkazalo na koncu.

V Novem mestu je namreč Krka igrala na visoki ravni, a so Štajerci vseeno prišli do zmage s 3:1. Za uvrstitev med najboljše štiri ekipe so tako potrebovali dva niza. Tokrat so že na začetku tekme zlomili odpor dolenjske vrste in slavili s 3:0.

Pri ženskah so doslej odigrali le dve tekmi prvih srečanj četrtfinala. Odbojkarice Nove KBM Branik so v gosteh s 3:2 premagale Gen-i Volley, Luka Koper pa je na gostovanju pri OD Krimu I zmagala s 3:2.

Zaključni turnir najboljše četverice za moške in ženske bo potekal med 17. in 19. januarjem, organizator še ni znan.