Pred dvobojem za pokalno lovoriko še ena bitka Kamničank in Mariborčank

Kamničanke in Mariborčanke si v zadnjih dneh pogosto stojijo nasproti. V sredo se bodo pomerile še na povratni polfinalni tekmi srednjeevropske lige. Prvo so s 3:0 dobile Kamničanke. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kamničanke in Mariborčanke se bodo med 25. februarjem in 11. marcem pomerile kar petkrat. Trikrat so se že. V sklopu državnega prvenstva so dvakrat zmagale Štajerke, a prvo mesto je kljub temu pripadlo Calcitovkam. Te so si pomembno zmago zagotovile tudi na prvi tekmi polfinala srednjeevropske lige pretekli teden, ko so zmagale s 3:0. Povratno srečanje bo v sredo ob 20. uri v Kamniku.

Srednjeevropska liga, polfinale, povratni tekmi Torek, 7. marec

Bekescsabai - Mladost Zagreb /2:3/ Sreda, 8. marec:

20.00 Calcit Volley - Nova KBM Branik /3:0/ //rezultat prve tekme

