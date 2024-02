Mariborčani in Kamničani potrdili nastop na zaključnem turnirju

Odbojkarji Calcit Volley so na predzadnji tekmi rednega dela srednjeevropske lige s 3:1 premagali Elore-Foxconn in s sedmo zmago potrdili nastop na zaključnem turnirju najboljše četverice. V četrtek jih čaka še zadnja tekma z zagrebško Mladostjo. Mariborčani so na zadnji tekmi s 3:0 odpravili Osijek in s sedmo zmago prav tako potrdili nastop na zaključnem turnirju.