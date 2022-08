Nov maraton Argentincev, a tokrat jim je le uspelo. Slovenci v pričakovanju tekmeca.

Argentinci so še na tretji tekmi svetovnega prvenstva odigrali pet nizov in po dveh bolečih porazih le dosegli zmago in si zagotovili napredovanje.

Zadnji predtekmovalni dan svetovnega prvenstva bomo dobili vse udeležence osmine finala, ki so jo z zmago nad Nemčijo v torek že potrdili Slovenci. Ti bodo zaradi statusa gostitelja v izločilne boje napredovali kot drugi nosilci, tako da jih v boju za četrtfinale čaka 15. reprezentanca skupinskega dela. V osmini finala bo naša reprezentanca igrala v soboto ob 17.30. Na uvodni tekmi dneva so Argentinci še tretjič zapored odigrali pet nizov, tokrat se je vendarle razpletlo po njihovih željah. Z zmago s 3:2 nad Egiptom so si zagotovili napredovanje.

Za reprezentance v skupinah F, E in A je pomemben dan, saj igrajo še zadnje tekme predtekmovanja svetovnega prvenstva. Odbojkarji Argentine so bili po dveh porazih po tie-breaku (proti Nizozemski in Iranu) v neprijetnem položaju, a so se rešili predčasnega slovesa. Bronasti z zadnjih olimpijskih iger so tudi proti Egiptu odigrali pet nizov, a po njih vendarle vknjižili prvo zmago in si zagotovili nadaljevanje tekmovanja.

Za prvo mesto v skupini A se bodo popoldne pomerili Iranci in Nizozemci.

Kanada in Turčija za drugo mesto

V skupini E zgodaj popoldne ključni obračun čaka Kanado in Turčijo, ki se bosta med seboj udarili za drugo mesto in napredovanje (lahko bosta napredovali obe), evropski prvaki Italijani pa bodo zvečer prvo mesto v skupini potrjevali proti odpisanim Kitajcem.

Bodo Ukrajinci, ki so vskočili namesto Rusije, zadržali drugo mesto?

Na Poljskem bodo glavni favoriti skupine A Srbi popoldne tretjo zmago lovili nad Tunizijci. Zvečer bo Ukrajina, ki je na SP zamenjala Rusijo, drugo mesto in napredovanje poskušala potrditi proti Portoriku.

Slovenci čakajo tekmeca

Slovenski odbojkarji so s prepričljivo torkovo zmago nad Nemčijo potrdili drugo mesto v skupini D - prvo je pripadlo Franciji - in napredovanje v osmino finala.

Slovenci, ki so nadigrali Nemce, bodo danes dobili nasprotnika v osmini finala. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Pravilo svetovnega prvenstva veleva, da v osmino finala napredujejo prva in druga reprezentanca iz vsake od šestih skupin ter štiri najboljše tretje. V osmini finala bodo reprezentance igrale glede na uvrstitev v skupinskem delu, 1. s 16., 2. s 15. itd.

A sistem, ki je dvignil nemalo prahu, je postavljen tako, da gostitelja Poljska in Slovenija v osmini finala in četrtfinalu igrata doma, zato sta po koncu skupinskega dela postavljena kot nosilca izločilnih bojev (1. in 2.). Ker je Poljska končala s tremi zmagami, Slovenija pa dvema, je pri branilcih naslova zapisana številka ena, pri naših odbojkarjih pa številka 2.

Poljake tako čaka reprezentanca, ki bo napredovanje ujela kot zadnja, Slovence pa tista, ki je napredovala kot predzadnja. Jasno je, da bosta tekmeca gostiteljev 3. in 4. reprezentanca med najboljšimi štirimi tretjeuvrščenimi. Mogočih tekmecev slovenskih odbojkarjev je še več, tako da bo treba počakati na razplete današnjih tekem.

Je pa že jasno, da bodo Slovenci osmino finala v Stožicah igrali v soboto ob 17.30.