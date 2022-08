Slovenci svetovno prvenstvo odprli z zmago nad Kamerunom

Slovenska odbojkarska reprezentanca je svetovno prvenstvo, ki ga gosti skupaj s Poljsko, začela s pričakovano zmago nad Kamerunom s 3:0 (19, 23, 21). Prvenstvo so dopoldne odprli Brazilci in Kubanci, po triurnem maratonu in preobratu so slavili Brazilci (3:2). V slovenski skupini D so Francozi s 3:0 premagali Nemce, Američani v Katovicah s 3:0 Mehičane, Poljaki pa z istim rezultatom Bolgare.

Skupina D (Ljubljana, Stožice) Slovenija : Kamerun 3:0 (19, 23, 21 )

Jubilejno 20. svetovno prvenstvo, ki ga do 11. septembra gostita Slovenija (Ljubljana) in Poljska (Katovice, Glivice), se je začelo z zmagama obeh gostiteljev.

Slovenska izbrana vrsta, za katero je to drugo svetovno prvenstvo, ga je odprla s tekmo proti na papirju najlažjemu tekmecu v svoji skupini Kamerunu. Afriški podprvak se je na trenutke izkazal za neugodnega nasprotnika, a pravih možnosti proti kakovosti trikratnih evropskim prvakom ni imel. Varovanci Gheorgheja Cretuja so uvodni niz dobili s 25:19, drugega s 25:23 in tretjega pa s 25:

Slovence bodo imeli v soboto tekmovanja prost dan, v nedeljo pa jih čaka obračun z olimpijskimi prvaki Francozi. Ti so danes s 3:0 premagali Nemce.

Za uvod SP maraton

Uvodno tekmo svetovnega prvenstva so dopoldne v skupini B odigrali Brazilci in Kubanci. Ti so povedli z 2:0 v nizih, nato pa so trikratni svetovni prvaki Brazilci po skoraj triurnem maratonu in preobratu vpisali prvo zmago. Na drugi tekmi skupine so Japonci s 3:0 upravičili vlogo favoritov proti debitantu na SP Katarju.

Olimpijski prvaki Francozi so prvenstvo odprli z zmago s 3:0 nad Nemčijo. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Giani s Francozi ugnal nekdanjo reprezentanco

Še preden so na igrišče zvečer stopili Slovenci, so se pomerili njihovi nasprotniki v skupini, olimpijski prvaki in zmagovalci letošnje lige narodov Francozi, ki so v najožjem krogu favoritov za odličja, in Nemci. Prve vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani, ki je bil pred selitvijo v Francijo selektor Nemcev.

Brez izgubljenega niza so na koncu slavili galski petelini, a kaj lahko bi tekmec osvojil vsaj niz. Nemci so namreč v drugem nizu vodili s 23:16, a so galski petelini priredili preobrat in ga dobili z 28:26, tudi v tretjem so Nemci ob koncu vodili (22:20), a so bili varovanci nekdanjega slovenskega selektorja Andree Gianija na koncu bolj zbrani in so tudi tega dobili na razliko (26:24).

Fotogalerija s tekme Francija : Nemčija (foto: Siniša Kanižaj/Sportida):

Svetovni prvaki začeli z zanesljivo zmago proti Bolgarom

Na uvodni tekmi v Katovicah so kandidati za kolajne Američani s 3:0 premagali Mehičane.

Gostiteljica Poljska, ki lovi tretji zaporedni naslov, je za uvod s 3:0 premagala Bolgarijo.

Kako v izločilne boje? Vsaka reprezentanca v skupini odigra tri tekme, nato takoj sledijo izločilni boji. Najboljši dve izbrani vrsti iz vsake skupine in štiri najboljše tretje reprezentance napredujejo v osmino finala, za preostalih osem pa je prvenstva po skupinskem delu konec. V osmini finala bodo reprezentance igrale glede na uvrstitev v skupinskem delu, 1. s 16., 2. s 15. ... Sistem je postavljen tako, da gostitelja v primeru preboja v osmino finala in v četrtfinale ti tekmi igrata doma. Slovenci in Poljaki bodo tako v primeru napredovanja v izločilne boje – ne glede na to, s katerega mesta so napredovali – napredovali kot najvišje rangirani reprezentanci (1. in 2.). Gostitelja tako v primeru napredovanja v osmino finala čaka reprezentanca, ki je napredovanje ujela za rep oziroma je napredovala kot 15. ali 16.