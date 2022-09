Kdo bo Slovencem poskušal preprečiti pot v Katovice in boj za kolajne?

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo zvečer dobila tekmeca za četrtfinalni obračun svetovnega prvenstva, ki ga bo v Stožicah igrala v sredo ob 21. uri. To bo zmagovalec tekme med favorizirano Nizozemsko in Ukrajino. Pozno zvečer se bosta za četrtfinalno vstopnico pomerili Francija in Japonska.

Slovenski odbojkarji so si četrtfinale zagotovili že v soboto, ko so pred domačimi gledalci premagaliin z napredovanjem v izločilne boje poskrbeli za najboljšo slovensko uvrstitev na svetovnih prvenstvih do zdaj (pred štirimi leti so bili 12.).

Varovanci Gheorgheja Cretuja bodo danes zvečer izvedeli, kdo jim bo v sredo ob 21. uri na najpomembnejši tekmi dozdajšnje sezone poskušal preprečiti pot v Katovice, kjer bosta v soboto polfinalni tekmi, v nedeljo pa sledi boj za odličja. To bodo zmagovalci dvoboja med Nizozemsko in Ukrajino, ki se bo v ljubljanski dvorani začel ob 17.30. Vloga favorita je na strani odličnega korektorja Nimirja Abdela-Aziza in tulipanov. Jo bodo upravičili?

Slovenci bodo v sredo ob 21. uri igrali najpomembnejšo tekmo dozdajšnje reprezentančne sezone. Foto: Anže Malovrh/kolektiff Nizozemci so s skupinskim delom opravili odlično, v osmino finala so napredovali s tremi zmagami in osmimi točkami. S 3:0 so premagali Egipt, s 3:2 Argentino in 3:1 Iran.

Na drugi strani so Ukrajinci, ki so si mesto na svetovnem prvenstvu priigrali, potem ko je Mednarodna odbojkarska organizacija odvzela gostiteljstvo Rusiji in ji prepovedala nastop, v skupini na Poljskem zasedli drugo mesto. Po porazu s favorizirano Srbijo so s 3:0 premagali Tunizijo in s 3:1 Portoriko.

"O tekmecu vnaprej ne razmišljamo. Razmišljamo le o nas samih, o tem, da se dobro spočijemo, saj je najpomembnejše, kar se dogaja pri nas. Ko bo enkrat znan tekmec, bomo začeli razmišljati tudi o njem," je po napredovanju v četrtfinale dejal kapetan Slovencev Tine Urnaut.

Slovenci bi se v primeru napredovanja v Katovice v sobotnem polfinalu tam pomerili z zmagovalcem četrtfinalnega dvoboja med Italijo ter drugim četrtfinalistom (Francija ali Japonska).

Olimpijski prvaki proti azijskim podprvakom za četrtfinale z evropskimi prvaki

Po koncu nizozemsko-ukrajinskega dvoboja bo v Stožicah na sporedu še zadnja ljubljanska tekma osmine finala. Na oder bodo stopili olimpijski prvaki in zmagovalci zadnje izvedbe lige narodov Francozi in Japonci. Francozi se bodo za četrtfinale zvečer udarili z Japonsko. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Galski petelini so v skupinskem delu igrali v slovenski skupini in s tremi zmagami zasedli prvo mesto. Kamerun in Nemčijo so premagali s 3:0, Slovence pa po preobratu in tie-breaku. Azijski podprvaki so v skupini zasedli drugo mesto, s 3:0 so premagali debitanta Katar, s 3:1 Kubo, z 0:3 pa so izgubili z Brazilci.

Zmagovalec večernega obračuna se bo v četrtfinalu pomeril z evropskimi prvaki Italijani.

Zadnja četrtfinalista bosta znana v torek

V torek sledita še zadnji tekmi osmine finala, Srbi se bodo za četrtfinale merili z Argentino, Brazilci z Iranom.

Svetovno prvenstvo v odbojki za moške, osmina finala* Ponedeljek, 5. september (Ljubljana)

17.30 Nizozemska - Ukrajina

21.00 Francija - Japonska Torek, 6. september (Glivice)

17.30 Srbija - Argentina

*že v četrtfinalu: Slovenija, Italija, Poljska, ZDA