Tekma D poletja za Slovence: v igri je zgodovinska priložnost

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo ob 21. uri prvič v zgodovini igrala v četrtfinalu svetovnega prvenstva. V Stožicah, kjer Slovenci znova računajo na izdatno podporo navijačev, jim bo nasproti stala Ukrajina, za katero bo to prav tako prvi četrtfinale. Zmagovalec se bo preselil v Katovice, kjer bo v soboto polfinale , v nedeljo pa tekmi za odličja, za poraženca bo upov na odličje konec. Slovenci so na papirju v vlogi favoritov, a v tekmo vstopajo previdni, brez podcenjevanja. Že ob 17.30 se obeta poslastica med olimpijskimi prvaki Francozi in evropskimi prvaki Italijani.

Le še osem reprezentanc je ostalo v boju za odličja jubilejnega 20. svetovnega prvenstva. Na veselje sogostiteljev so tu tudi Slovenci, ki jih pozno zvečer pred polnimi tribunami domačih Stožic čaka še zadnji dvoboj v ljubljanski dvorani. Da ne bo zadnji na tem svetovnem prvenstvu, bo treba premagati Ukrajino, ki se je na prvenstvu uvrstila, potem ko so Rusiji zaradi agresije nanjo odvzeli gostiteljstvo in ji prepovedali nastop.

Pred izbrano vrsto Romuna na slovenski klopi Gheorgheja Cretuja je tako najpomembnejša tekma dozdajšnjega poletja. Vložek je ogromen. Zmagovalec si bo zagotovil polfinalno vstopnico in pot v Katovice, kjer bo v sobotnem polfinalu igral z zmagovalcem današnjega srečanja med Italijo in Francijo, poraženec se bo poslovil od tekmovanja.

Slovenci so v prvem krogu izločilnih bojev s 3:1 premagali Nemčijo, Ukrajinci pa so v osmini finala presenetljivo lahko, s 3:0, končali nizozemsko pot na tem prvenstvu.

"Ukrajinci uživajo, se zabavajo, ničesar nimajo izgubiti" Ukrajina se je na prvenstvo uvrstila kot zamenjava za Rusijo, ki so ji odvzeli gostiteljstvo in ji prepovedali nastop. Foto: Volleyballworld

"Treba je spoštovati vsakega tekmeca. S takšnim pristopom se bo treba lotiti četrtfinala. Ukrajina je na preteklih tekmah pokazala, da zna igrati. V skupini so dvakrat zmagali, dobro so igrali že v zlati ligi, uvrstili so se na zaključni turnir četverice, tudi na pripravljalnih tekmah so kazali dobre predstave. Premagali so Iran, pred prvenstvom so odigrali dobro tekmo s Poljsko, izgubili z 2:3. Vsi mislijo, da je Ukrajina le Plotnicki, pa ni res, je veliko več kot to. In še to. Ukrajina nima česa izgubiti. Na prvenstvo so prišli skozi zadnja vrata. Zanje je vse skupaj velika avantura. Uživajo, zabavajo se, ničesar nimajo izgubiti," o večernem nasprotniku pravi statistik slovenske reprezentance Bogdan Szczebak in opozarja na pomembnost začetka četrtfinala, ki se ga je treba lotiti z vso resnostjo.

"Začeti in igrati moramo, kot smo začeli proti Franciji in proti Nemčiji. Zelo pomembno bo, kako bomo začeli. Če bodo fantje igrali na tako visoki ravni, kot so proti Franciji in Nemčiji, potem smo lahko v tej dvorani in pred to izjemno množico navijačev optimistični."

Že pred slovenskim obračunom se bodo za polfinale udarili Francozi in Italijani. Zmagovalec se bo v sobotnem polfinalu pomeril z zmagovalcem tekme med Slovenijo in Ukrajino. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Katera od velesil bo ostala brez polfinala

Že pred slovensko-ukrajinskim srečanjem si bosta nasproti stali odbojkarski velesili, olimpijska prvakinja in zmagovalka zadnje izvedbe lige narodov Francija in evropska prvakinja Italija. Za koga v veliki dvojici bo prvenstva konec pred polfinalom?

V četrtek bo pestro na Poljskem

Preostali četrtfinalni tekmi bosta v četrtek v Glivicah. Na uvodni tekmi se bosta za polfinale pomerili Argentinci in Brazilci, zvečer pa se bodo Poljaki, ki se potegujejo že za tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov, pomerili z Američani. Reprezentanci sta se srečali že v skupinskem delu, s 3:1 so zmagali gostitelji.

Polfinale bo v Katovicah v soboto, tekmi za odličja v nedeljo.