Slovence za konec skupinskega dela čaka nemška ovira

V skupinah B, C in D bodo danes odigrali zadnje tekme skupinskega dela svetovnega prvenstva. Slovenski odbojkarji bodo po nedeljskem porazu proti olimpijskim prvakom Francozom za konec predtekmovanja igrali s 16. reprezentanco sveta Nemčijo.

Obe reprezentanci imata na računu zmago s 3:0 nad Kamerunom in poraz proti Franciji, a Slovenci so zbrali točko več, tako da zasedajo drugo mesto. Obračun bo najverjetneje odločal o drugem mestu, saj bo prvo, če ne bo presenečenja na prvi tekmi skupine, pripadlo Franciji. Tudi poraz še ne bi bil nujno usoden, saj bodo napredovale tudi štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance. Trenutno v razvrstitvi tretjeuvrščenih ekip kaže najbolje prav slovenski skupini, na vrhu razvrstitve so namreč Nemci. Slovenci želijo graditi na nedeljski tekmi proti Francozom, ko so igro po mnenju kapetana Tineta Urnauta dvignili za več ravni in prikazali daleč najboljšo predstavo v tem poletju.

Dogajanje v skupini D se bo začelo ob 17.30, ko se bodo Francozi za tretjo zmago pomerili s Kamerunom, ki nima več možnosti napredovanja.

Brazilci po tretjo zmago, Japonci in Kubanci po napredovanje

Tekmovalni dan dopoldne odpirajo trikratni svetovni prvaki Brazilci. Ti so si že zagotovili napredovanje, tudi proti odpisanemu debitantu na SP Katarju ne bi smeli imeti večjih težav. Ob 14. uri bo na sporedu skupine obračun s precej večjim vložkom, Japonci in Kubanci se bodo udarili za drugo mesto in osmino finala.

Poljaki in Američani zvečer za prvo mesto

Dogajanje na Poljskem se bo začelo ob 17.30, ko si bosta nasproti stali Mehika in Bolgarija, ki sta po dveh porazih brez možnosti za napredovanje. Zvečer sledi poslastica za prvo mesto v skupini, branilci naslova Poljaki se bodo zoperstavili Američanom.

Kako v izločilne boje? Vsaka reprezentanca v skupini odigra tri tekme, nato takoj sledijo izločilni boji. Najboljši dve izbrani vrsti iz vsake skupine in štiri najboljše tretje reprezentance napredujejo v osmino finala, za preostalih osem pa je prvenstva po skupinskem delu konec. V osmini finala bodo reprezentance igrale glede na uvrstitev v skupinskem delu, 1. s 16., 2. s 15. ... Sistem je postavljen tako, da gostitelja v primeru preboja v osmino finala in četrtfinale ti tekmi igrata doma. Slovenci in Poljaki bodo tako v primeru napredovanja v izločilne boje – ne glede na to, s katerega mesta so napredovali – napredovali kot najvišje uvrščeni reprezentanci (1. in 2.). Gostitelja tako v primeru napredovanja v osmino finala čaka reprezentanca, ki je napredovanje ujela za rep oziroma je napredovala kot 15. ali 16.