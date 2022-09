V živo: Nemci bolje začeli, a Slovenci postavljajo stvari na svoje mesto

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo v razprodanih Stožicah pravkar igra tekmo osmine finala z Nemci. Reprezentanci sta se srečali že v skupinskem delu, ko so prepričljivo zmagali Slovenci. Kakobo tokrat? Slovenci želijo na krilih navijačev nasprotniku že od prve točke pokazati, da mu ne bo lahko, po obračunu pa z zmago proslaviti kapetanov rojstni dan. Druga sobotna tekma osmine finala se bo v ljubljanski dvorani začela ob 21.15, ko se bodo pomerili evropski prvaki Italijani in Kubanci.

Svetovno prvenstvo v odbojki za moške, osmina finala Sobota, 3. september (Ljubljana)

Slovenija : Nemčija 0:0* (16:11, -:-, -:-)



*tekma se je začela ob 17.30

Ljubljanske Stožice in dvorana v Glivicah sta pripravljeni na začetek izločilnih bojev 20. svetovnega prvenstva v odbojki za moške. Prva obračuna osmine finala gosti Ljubljana.

Kot prvi se za četrtfinalno vstopnico v razprodanih Stožicah merijo Slovenci in Nemci. Gre za stari znanki iz skupine, nasproti sta si stali že v torek, ko so slovenski odbojkarji po uri in 20 minutah blede nasprotnike odpravili s 3:0 (16, 22, 17).

Da tokrat ne bo šlo tako ekspresno, je bilo jasno že pred obračunom, v katerega je Nemčija vstopila z drugačnim obrazom kot ob neprepričljivi torkovi predstavi. Nemci so hitro povedli za tri (5:2, 6:3), varovanci Gheorgheja Cretuja so jih nato ujeli pri, do 9:9 so Nemci še držali stik, nato pa so Slovenci po odličnih servisih Tončka Šterna hitro začeli postavljati stvari na svoje mesto.

Slovenci verjamejo, da bodo sami naredili korak v pravo smer in da bodo 34. rojstni dan kapetana Tineta Urnauta proslavili z zmago.

Navijači so znova dodatni igralec slovenskih odbojkarjev. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Zmagovalec bo tekmeca dobil v ponedeljek

Zmagovalec dvoboja se bo v sredinem četrtfinalu (ob 21. uri) v Stožicah pomeril z zmagovalcem dvoboja med Nizozemsko in Ukrajino. Kdo bo tekmec, bo jasno v ponedeljek.

Italijani se bodo za četrtfinale pomerili s Kubanci. Foto: Volleyballworld

Evropski prvaki proti Kubancem

Po slovensko-nemškem obračunu bo sledila druga tekma osmine finala. V Stožicah se bosta za četrtfinale pomerili Italija in Kuba.

Evropski prvaki Italijani so skupinski del končali brez praske, vse tekmece so odpravili s 3:0 in zasedli prvo mesto predtekmovanja. Zaradi pravila, po katerem sta gostiteljici Poljska in Slovenija napredovali kot prvi in drugi nosilec, so zahodni sosedi napredovali s tretjega položaja, ki jim je v osmini finala namenil Kubance. Ti so na uvodni tekmi prvenstva sicer namučili večkratne svetovne prvake Brazilce, a vloga favorita je jasna.

Zmagovalec večerne osmine finala se bo v četrtfinalu pomeril z zmagovalcem ponedeljkovega dvoboja med olimpijskimi prvaki Francozi in Japonci.