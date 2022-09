Znan bo prvi četrfinalni par

Dogajanje se je iz Stožic preselilo v areno v Glivicah, kjer se bosta Slovencem in Italijanom danes med četrtfinalisti svetovnega prvenstva pridružili še dve reprezentanci. Znan bo tudi prvi četrtfinalni par. Kot prvi se bodo za četrtfinalno vstopnico udarili Američani in Turki, zvečer bodo pred domačimi napredovanje proti Tuniziji lovili Poljaki.

Slovenci in Italijani so si s sobotnima zmagama s 3:1 nad Nemčijo oziroma Kubo kot prvi priigrali četrtfinalno vstopnico. Obe izbrani vrsti bosta četrtfinalnega tekmeca dobili v ponedeljek. Slovenci se bodo za polfinale in pot v Katovice v sredo pomerili z zmagovalcem dvoboja med Nizozemsko in Ukrajino, evropski prvaki pa z zmagovalcem srečanja med olimpijskimi prvaki Francozi in Japonci.

Bodo Američani in Poljaki upravičili vlogo favoritov?

Že danes pa bo znan prvi četrtfinalni par. Vloga favoritov je na strani Američanov in Poljakov, ki se potegujejo za tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov.

Kot prvi bodo v areni v Glivicah na delu finalisti letošnje lige narodov Američani, ki so po skupinskem porazu s Poljsko zasedli drugo mesto v skupini. Njihov tekmec bo Turčija.

Poljaki se potegujejo za tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov. Foto: Guliverimage

Zvečer bo Poljakom, ki so zaradi statusa gostitelja napredovali s prvega mesta, čeprav so skupinski del končali na tretjem, nasproti stala Tunizija.

Slovenci po polfinale v sredo ob 21. uri

V ponedeljek bodo v ospredju znova Stožice, zadnja četrtfinalista pa bosta znana v torek na Poljskem.

Četrtfinale se bo začelo v sredo, ob 17.30 bodo na delu Italijani, Slovenci pa bodo za polfinale igrali ob 21. uri.