Pe. M.

Torek,
16. 9. 2025,
14.33

55 minut

Torek, 16. 9. 2025, 14.33

Svetovno prvenstvo v odbojki, Manila, 5. dan

Gianijevi olimpijski prvaki so se spravili v nelagoden položaj, Filipinci pišejo zgodovino

Pe. M.

Francija : Finska | Olimpijski prvaki Francozi so se opekli proti Fincem, tako da jih čaka zahtevna zadnja tekma z Argentino v boju za napredovanje. | Foto Volleyball World

Olimpijski prvaki Francozi so se opekli proti Fincem, tako da jih čaka zahtevna zadnja tekma z Argentino v boju za napredovanje.

Foto: Volleyball World

Na svetovnem prvenstvu na Filipinih se nadaljujejo presenečenja. Finci, ki so že na uvodni tekmi proti Argentini vodili z 2:0, na koncu pa izgubili, so tokrat na kolena spravili olimpijske prvake Francoze s 3:2, tako da se je stanje v skupini zelo zapletlo. Argentinci so sicer premagali na papirju najlažjega tekmeca Južno Korejo in vodijo z dvema zmagama, medtem ko imajo galski petelini in Finci po eno. V zadnjem krogu bodo Severnjaki drugo zmago iskali proti Azijcem, Francozi, ki jih vodi nekdanji selektor Andrea Giani, pa se bodo pomerili z Argentino, tako da bo še kako zanimivo. Gostitelji Filipinci so spisali zgodovino, s 3:1 so premagali Egipt in vpisali svojo premierno zmago na svetovnih prvenstvih. Brazilci so s 3:0 odpravili Čehe in so tik pred napredovanjem. Slovenci imajo tekmovanja prost dan, v sredo ob 15. uri jih čaka tekma za biti ali ne biti z Nemci. Če bodo zmagali, bodo igrali osmino finala, v primeru poraza pa bo prvenstva zanje konec.

Druge tekme igrajo v skupini H, v kateri so Brazilci s 3:0 premagali Čehe in so edini pri dveh zmagah. Pomembna tekma čaka Srbe Gheorgheja Cretuja, ki so si z uvodnim porazom proti Češki močno otežili delo, in Kitajce, ki so se za uvod dobro upirali južnoameriški reprezentanci, a izgubili.

Veliko veselje Filipincev. | Foto: Volleyball World Veliko veselje Filipincev. Foto: Volleyball World

Še kako pa bo zanimivo v zadnjem krogu v skupini A, saj imajo vse štiri reprezentance po eno zmago. Za največji uspeh v skupini so poskrbeli kar gostitelji Filipinci, ki se veselijo sploh prve zmage na svetovnih prvenstvih - s 3:1 so premagali Egipt. Iran je z istim rezultatom premagal Tunizijce. Vse ekipe imajo še vedno možnost za napredovanje.

V skupini F so Ukrajinci po uvodnem porazu prišli do zmage, s 3:0 so premagali Alžirce. Popoldne sledi boj branilcev naslova Italijanov in Belgijcev. Oboji so pri eni zmagi.

Italijani drugo zmago iščejo proti Belgijcem. | Foto: Volleyball World Italijani drugo zmago iščejo proti Belgijcem. Foto: Volleyball World

Slovenski odbojkarji imajo danes tekmovanja prost dan, v sredo ob 15. uri pa jih čaka odločilna tekma z Nemci. Zmagovalec bo napredoval v osmino finala, poraženec pa bo končal prvenstvo.

Svetovno prvenstvo, 5. dan:

Torek, 16. september:

Lestvice:

Slovenske tekme, skupinski del:

Sobota, 13. september
Slovenija : Čile 3:0 (19, 20, 16)

Ponedeljek, 15. september
Slovenija : Bolgarija 2:3 (-19, -14, 18, 23, -13)

Sreda, 17. september
15.00 Slovenija – Nemčija

