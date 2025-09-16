Gianijevi olimpijski prvaki so se spravili v nelagoden položaj, Filipinci pišejo zgodovino

Na svetovnem prvenstvu na Filipinih se nadaljujejo presenečenja. Finci, ki so že na uvodni tekmi proti Argentini vodili z 2:0, na koncu pa izgubili, so tokrat na kolena spravili olimpijske prvake Francoze s 3:2, tako da se je stanje v skupini zelo zapletlo. Argentinci so sicer premagali na papirju najlažjega tekmeca Južno Korejo in vodijo z dvema zmagama, medtem ko imajo galski petelini in Finci po eno. V zadnjem krogu bodo Severnjaki drugo zmago iskali proti Azijcem, Francozi, ki jih vodi nekdanji selektor Andrea Giani, pa se bodo pomerili z Argentino, tako da bo še kako zanimivo. Gostitelji Filipinci so spisali zgodovino, s 3:1 so premagali Egipt in vpisali svojo premierno zmago na svetovnih prvenstvih. Brazilci so s 3:0 odpravili Čehe in so tik pred napredovanjem. Slovenci imajo tekmovanja prost dan, v sredo ob 15. uri jih čaka tekma za biti ali ne biti z Nemci. Če bodo zmagali, bodo igrali osmino finala, v primeru poraza pa bo prvenstva zanje konec.

Druge tekme igrajo v skupini H, v kateri so Brazilci s 3:0 premagali Čehe in so edini pri dveh zmagah. Pomembna tekma čaka Srbe Gheorgheja Cretuja, ki so si z uvodnim porazom proti Češki močno otežili delo, in Kitajce, ki so se za uvod dobro upirali južnoameriški reprezentanci, a izgubili.

Veliko veselje Filipincev. Foto: Volleyball World

Še kako pa bo zanimivo v zadnjem krogu v skupini A, saj imajo vse štiri reprezentance po eno zmago. Za največji uspeh v skupini so poskrbeli kar gostitelji Filipinci, ki se veselijo sploh prve zmage na svetovnih prvenstvih - s 3:1 so premagali Egipt. Iran je z istim rezultatom premagal Tunizijce. Vse ekipe imajo še vedno možnost za napredovanje.

V skupini F so Ukrajinci po uvodnem porazu prišli do zmage, s 3:0 so premagali Alžirce. Popoldne sledi boj branilcev naslova Italijanov in Belgijcev. Oboji so pri eni zmagi.

Italijani drugo zmago iščejo proti Belgijcem. Foto: Volleyball World

Slovenski odbojkarji imajo danes tekmovanja prost dan, v sredo ob 15. uri pa jih čaka odločilna tekma z Nemci. Zmagovalec bo napredoval v osmino finala, poraženec pa bo končal prvenstvo.

