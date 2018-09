Zgodovinski dan: Slovenija bo med elito debitirala proti Dominikancem

Za Slovenijo bo danes prav poseben dan, saj se bodo odbojkarji prvič pomerili na svetovnem prvenstvu, ki ga od 9. do 30. septembra gostita Bolgarija in Italija. Slovenci bodo krstni nastop doživeli proti Dominikanski republiki. Ta je edina udeleženka 19. SP v odbojki, ki je na svetovni lestvici FIVB uvrščena za slovensko izbrano vrsto.

"Skupina je izenačena, nekoliko slabša reprezentanca je le Dominikanska republika. Mislim, da jo moramo premagati v kakršnemkoli stanju in s kakršnokoli postavo. Na tej tekmi bomo zagotovo malce utrujeni, predvsem so zato krivi prireditelji, ki so zamenjali termin treninga. Trening smo nameravali imeti v torek, a so nam dali ponedeljek, tako da bomo torek preživeli v fitnesu. Tako na tekmi ne bomo najbolj sveži, a zmaga ne bi smela biti pod vprašajem," pravi slovenski selektor Slobodan Kovač.

Drugi tekmovalni dan bosta že ob 13. uri odprli Francija in Kitajska, aktualni evropski prvaki in prvi favoriti za končno zmago Rusi začenjajo proti Avstraliji, branilce naslova svetovne krone izpred štirih let Poljake čaka obračun s Kubo, Brazilci se bodo "ogrevali" proti Egiptu, poslastici pa naš čakata šele ob koncu dneva. Srbi se bodo pomerili z ZDA, Argentinci pa bodo pokazali, koliko veljajo proti Belgiji.

Kako do polfinala - pot je dolga ... Prvenstvo bo potekalo v štirih delih. V drugi del se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe iz vsake predtekmovalne skupine (16). Te reprezentance bodo sestavile nove štiri skupine s štirimi ekipami. Iz teh skupin bodo v tretji del (top 6) napredovale zmagovalke in najboljši dve drugouvrščeni ekipi, ki se bodo ponovno razvrstile v dve skupini po tri. Ko obračunajo med sabo, se prvi dve v skupini uvrstita v polfinale.

