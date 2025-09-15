Slovenci pred zahtevnim izzivom #video

Slovenski odbojkarji bodo ob 11.30 začeli drugo tekmo svetovnega prvenstva na Filipinih in drugo zmago iskali proti neugodnim Bolgarom, ki so tako kot Slovenci tekmovanje odprli brez izgubljenega niza. V našem taboru izpostavljajo, da morajo igrati potrpežljivo in pametno, predvsem pa si želijo izboljšati servis s prve tekme proti Čilu. Selektor Fabio Soli opozarja, da ne smejo igrati na enak način kot visoki tekmeci, ki imajo med drugim odličen servis, saj se zna tekma v tem primeru hitro končati.

Gregor Ropret pred tekmo z Bolgari (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Slovenska odbojkarska reprezentanca je svetovno prvenstvo na Filipinih odprla s pričakovano zmago s 3:0 nad Čilom, danes pa jo čaka precej zahtevnejši tekmec Bolgarija. Ta je na krilih Aleksandra Nikolova (28 točk) za uvod s 3:0 premagala Nemce, zdaj pa si želi še ene zmage proti višje postavljenemu tekmecu.

"Vemo, da nas čaka zelo, zelo težka tekma proti poletni in fizično zelo močni ekipi, tako da bo zelo pomembno, da bomo servirali bolje, kot smo to delali proti Čilu, da si malo olajšamo delo v bloku in obrambi. V napadu moramo predvsem skrbeti, da žogo precej časa držimo na naši strani, igramo z blokom, se ščitimo in smo potrpežljivi ter potem čakamo svojo priložnost, kako prebiti njihov visok blok. Vemo, da so Bolgari odlični serverji, vseh šest, ki so na igrišču, lahko v vsakem trenutku doseže asa, v napadu pa je Aleks Nikolov trenutno v odlični formi. Proti Nemčiji je dal več kot polovico vseh točk svoje ekipe in je absolutno njihova prva nevarnost. Prav zato jih moramo odmakniti od mreže in se osredotočiti na to, da dobro branimo napade Nikolova," je pred srečanjem v izjavi za OZS dejal slovenski organizator igre Gregor Ropret.

Alen Pajenk pred tekmo z Bolgari (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Že pred slovensko-bolgarskim obračunom se bosta pomerila preostala tekmeca iz slovenske skupine E Nemčija in Čile.

Slovenci bodo imeli v torek tekmovanja prost dan, v sredo ob 15. uri pa se bodo pomerili še z Nemčijo. Iz vsake skupine bosta po treh tekmah v osmino finala napredovali prva in druga reprezentanca.

Skupina E se bo v osmini finala križala s skupino D. V tej se bodo danes kot prvi pomerili Kubanci in Kolumbijci, pozneje pa še favorizirani Američani in Portugalci.

Japonci bodo po nepričakovanem uvodnem porazu zmago iskali proti Kanadi, na delu bodo tudi evropski prvaki Poljaki, ki ne bi smeli imeti težav s Katarjem.

Svetovno prvenstvo, 4. dan:

Ponedeljek, 15. september:

Lestvice: