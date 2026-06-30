Slovenske odbojkarice so korak oddaljene od finala evropske lige. Tega morajo storiti na povratni tekmi proti Slovaški, ki bo v sredo ob 20.00 v dvorani Vižmarje Brod v Ljubljani. Slovenke so prvo tekmo v Nitri dobile s 3:0, če se hočejo izogniti zlatemu nizu, pa morajo zmagati tudi v domači dvorani.

Vsakršna zmaga Slovakinj bi pomenila, da bo finalista odločal zlati niz, Evropska odbojkarska zveza Cev je namreč spremenila pravilo, da ekipi, ki dobi prvo tekmo, na povratni za napredovanje zadostuje že poraz z 2:3. A Slovenke o drugačnem scenariju, kot je zmaga tudi v Ljubljani, ne razmišljajo. Tako selektor Alessandro Orefice kot njegove izbranke, se zavedajo, da so kakovostnejša ekipa, da jih Slovakinje ne morejo z ničemer presenetiti in premagati, da pa lahko premagajo le same sebe.

"Vprašanja o zmagovalcu ne bi smelo biti"

Foto: CEV "Če se vsaj približamo naše najboljši igri, vprašanja o zmagovalcu ne bi smelo biti. V Nitri smo mogoče pričakovali težje delo, boljše tekmice, a smo me odigrale zelo solidno tekmo, po domače povedano, nismo jim dale dihati. Zna se zgoditi, da bodo tu nudile boljši odpor, a menimo, da smo toliko boljše, da problemov ne bo," je samozavestna ena od najbolj izkušenih slovenskih igralk, organizatorka igre Eva Pavlović Mori. Slovenska legionarka je potrdila, da je ekipa samozavestna celo do te mere, da si ne želi izgubiti niza, kakor ga ni na prejšnjih sedmih tekmah evropske lige, kar ni nepomembno za kakovostno lestvico mednarodne zveze, ki bo odločala nastopu v ligi narodov naslednje leto.

"Naše najmočnejše orožje je napad"

Eva Pavlović meni, da Slovenke kljub sedmim gladkim zmagam še niso pokazale vsega, kar znajo, računajo, da bodo vrh forme doživele v finalu. "Nismo še na ravni, kot smo bile lani na svetovnem prvenstvu, a se izboljšujemo. To, da rastemo iz tekme, smo načrtovali," trdi Primorka, ki vidi še precej rezerv v igri. "Naše najmočnejše orožje je napad. Zato vse reprezentance proti nam pritiskajo s servisi. Mi se moramo nekoliko bolj fokusirati na sprejem, popraviti pa moram tudi blok-obrambo," meni slovenska podajalka.

Priznala je, da kljub zavedanju, da morajo še same dokončati delo, igralke z enim očesom spremljajo tudi drugi polfinale, v katerem se merita Švedska in Madžarska. Prvo na Madžarskem so s 3:2 dobile Švedinje, a Pavlović Mori, meni, da še nič končanega. "Gre za tako izenačeni reprezentanci, da si ne bi upala staviti, katera bo zmagala, kljub temu, da so Švedinje dobile prvo tekmo v gosteh. Me pa nimamo nikakršnih želja, vseeno nam je, ali se bo merile s Švedsko ali Madžarsko," je dejala Pavlović Mori.