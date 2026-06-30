"Vprašanja o zmagovalcu ne bi smelo biti"

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
30. 6. 2026,
18.30

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Alessandro Orefice slovenska ženska odbojkarska reprezentanca Eva Pavlović Mori

Torek, 30. 6. 2026, 18.30

42 minut

Pred povratno tekmo polfinala evropske lige

Slovenskim odbojkaricam se zlati niz ne igra

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Slovenija - Slovaška, evropska liga, slovenska ženska odbojkarska reprezentanca | Foto CEV

Foto: CEV

Slovenske odbojkarice so korak oddaljene od finala evropske lige. Tega morajo storiti na povratni tekmi proti Slovaški, ki bo v sredo ob 20.00 v dvorani Vižmarje Brod v Ljubljani. Slovenke so prvo tekmo v Nitri dobile s 3:0, če se hočejo izogniti zlatemu nizu, pa morajo zmagati tudi v domači dvorani.

Slovenija - Slovaška, evropska liga, slovenska ženska odbojkarska reprezentanca
Sportal Slovenke po zanesljivi zmagi še korak bližje finalu #video

Vsakršna zmaga Slovakinj bi pomenila, da bo finalista odločal zlati niz, Evropska odbojkarska zveza Cev je namreč spremenila pravilo, da ekipi, ki dobi prvo tekmo, na povratni za napredovanje zadostuje že poraz z 2:3. A Slovenke o drugačnem scenariju, kot je zmaga tudi v Ljubljani, ne razmišljajo. Tako selektor Alessandro Orefice kot njegove izbranke, se zavedajo, da so kakovostnejša ekipa, da jih Slovakinje ne morejo z ničemer presenetiti in premagati, da pa lahko premagajo le same sebe.

"Vprašanja o zmagovalcu ne bi smelo biti"

Slovenija - Slovaška, evropska liga, slovenska ženska odbojkarska reprezentanca | Foto: CEV Foto: CEV "Če se vsaj približamo naše najboljši igri, vprašanja o zmagovalcu ne bi smelo biti. V Nitri smo mogoče pričakovali težje delo, boljše tekmice, a smo me odigrale zelo solidno tekmo, po domače povedano, nismo jim dale dihati. Zna se zgoditi, da bodo tu nudile boljši odpor, a menimo, da smo toliko boljše, da problemov ne bo," je samozavestna ena od najbolj izkušenih slovenskih igralk, organizatorka igre Eva Pavlović Mori. Slovenska legionarka je potrdila, da je ekipa samozavestna celo do te mere, da si ne želi izgubiti niza, kakor ga ni na prejšnjih sedmih tekmah evropske lige, kar ni nepomembno za kakovostno lestvico mednarodne zveze, ki bo odločala nastopu v ligi narodov naslednje leto.

"Naše najmočnejše orožje je napad"

Eva Pavlović meni, da Slovenke kljub sedmim gladkim zmagam še niso pokazale vsega, kar znajo, računajo, da bodo vrh forme doživele v finalu. "Nismo še na ravni, kot smo bile lani na svetovnem prvenstvu, a se izboljšujemo. To, da rastemo iz tekme, smo načrtovali," trdi Primorka, ki vidi še precej rezerv v igri. "Naše najmočnejše orožje je napad. Zato vse reprezentance proti nam pritiskajo s servisi. Mi se moramo nekoliko bolj fokusirati na sprejem, popraviti pa moram tudi blok-obrambo," meni slovenska podajalka.

Priznala je, da kljub zavedanju, da morajo še same dokončati delo, igralke z enim očesom spremljajo tudi drugi polfinale, v katerem se merita Švedska in Madžarska. Prvo na Madžarskem so s 3:2 dobile Švedinje, a Pavlović Mori, meni, da še nič končanega. "Gre za tako izenačeni reprezentanci, da si ne bi upala staviti, katera bo zmagala, kljub temu, da so Švedinje dobile prvo tekmo v gosteh. Me pa nimamo nikakršnih želja, vseeno nam je, ali se bo merile s Švedsko ali Madžarsko," je dejala Pavlović Mori.

Lorena Lorber Fijok
Sportal Lorena Lorber Fijok se seli v klub, ki igra ligo prvakinj
Alessandro Orefice slovenska ženska odbojkarska reprezentanca Eva Pavlović Mori
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.