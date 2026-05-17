Slovenski odbojkarji na mivki v Rigi do tretjega mesta

Slovenska reprezentanca v odbojki na mivki je na turnirju skupine C pokala narodov v Rigi osvojila tretje mesto. Slovenci so morali priznati premoč Latvijcem in Dancem, bili pa so uspešnejši od Hrvatov. Uvrstitev ni zadostovala za preboj v finale, ki ga bo julija gostila Budimpešta.

Slovenska zasedba je nastope v Latviji, ki so že šteli kot del evropskih kvalifikacij za olimpijske igre v Los Angelesu 2028, začela z obračunom proti Danski.

Slovenska prvaka Jaka Prevorčnik in David Renko na uvodni tekmi nista bila kos Andersenu in Abellu, medtem ko sta si Benjamin Mugerli in Jaka Jevšnik zagotovila zmago z 21:17 in 22:20 nad navezo Brinck-Houmann.

Foto: Arturs Stiebrins

Na drugi tekmi so bili slovenski odbojkarji na mivki premočni tekmeci za reprezentanco Hrvaške. Prevorčnik in Renko sta nad Zeleniko in Pribanićem slavila z 21:18 in 21:12, Jevšnik in Mugerli pa sta bila od Devalda in Repka boljša z 21:16 in 21:16.

Slovenci so se za konec turnirja v Rigi pomerili še z gostitelji Latvijci, ki pa so upravičili vlogo favoritov in si brez večjih težav zagotovili zmago. Tocs in Auzinš sta Prevorčnika in Renka odpravila z 21:9 in 21:17, Plavins in Fokerots pa sta nad Jevšnikom in Mugerlijem slavila z 21:16 in 21:16.

"Že malce drugačen rezultat bi nam lahko prinesel tudi drugo mesto, saj na koncu za Danci nismo zaostali veliko. Je bil pa turnir zelo težek. Imeli smo dovolj treningov, na njih smo se menjali trije trenerji, si delili informacije, izboljšav in napredka pa je bilo veliko," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal trener Danijel Pokeršnik, ki je skupaj z Rokom Satlerjem vodil slovensko izbrano vrsto.

"Potrebujemo pa čim več takih turnirjev, da bodo fantje več hodili naokrog in igrali z enakimi ali boljšimi nasprotniki. S tem bodo pridobivali dragocene izkušnje, ki bodo na koncu prinesle boljši rezultat," je še ocenil Pokeršnik.

V pokalu narodov zdaj nastop čaka še žensko izbrano vrsto. Ta se bo za uvrstitev na julijski finale v Budimpešti pomerila z Romunkami, Čehinjami in Hrvaticami. Turnir skupine A bo 23. in 24. maja gostila romunska Constanta.