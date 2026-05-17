Slovenske odbojkarice sede tretje v zlati ligi narodov v Leipzigu

Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je na turnirju zlate lige narodov v Leipzigu končala na tretjem mestu, so sporočili iz odbojkarske zveze Slovenije. Dosegle so tri zmage in doživele dva poraza.

Slovenske odbojkarice so turnir v Leipzigu začele s prepričljivo zmago nad Nizozemkami s 3:0, na drugi tekmi so bile Ukrajinke premočne tekmice, slavile so prav tako s 3:0.

Drugi dan tekmovanja so vknjižile dve zmagi. Najprej so ugnale Francozinje, nato pa so po hudem boju in petih izenačenih nizih strle še odpor gostiteljic Nemk s 3:2.

Slovenska izbrana vrsta se je za konec pomerila še z Italijankami. Aktualne evropske prvakinje so slavile s 3:0 in potrdile zlato kolajno, srebro je pripadlo Ukrajinkam, bron pa Slovenkam.

Selektor Pokleka: Dosegli smo oba cilja

"Z nastopi in osvojeno bronasto medaljo sem zelo zadovoljen. Čestitke celotni ekipi za borbenost, energijo in odnos, ki smo ga pokazali skozi celoten turnir. Dosegli smo oba cilja, ki smo si ju zadali - osvojitev medalje in napredovanje na drugo mesto evropske lestvice, kar je velika potrditev našega dela in napredka," je za zvezo dejal selektor Marko Pokleka.

"Kljub uspehu ostaja še nekaj prostora za izboljšave. V naši igri so bila prisotna prevelika nihanja, kar se je poznalo predvsem v odločilnih trenutkih tekem," je še dodal slovenski selektor.

Slovenke čaka še nastop na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Slovenske odbojkarice so v zlati ligi narodov doslej igrale šestkrat in petkrat končale z medaljo. Prvo so osvojile leta 2021, ko so bile bronaste, leto kasneje pa so bile srebrne. Leta 2023 in 2024 so se znova veselile brona, lani so ostale brez kolajne.

Slovenijo so v Leipzigu zastopale Tija Vrhovnik, Jana Ferjan, Suzana Ocepek, Senta Jeler, Valentina Brik, Klara Vrabič, Barbara Kocmur in Tanja Kodrič.

Za Slovenke sezona sicer še ni končana, saj jih čaka še nastop na svetovnem prvenstvu med 10. in 17. julijem v kitajskem Hangzhouju.