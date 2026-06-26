Slovenke želijo nadaljevati sanjski niz, poraz na Slovaškem ne bi bil katastrofa

Slovenske odbojkarice odlično nastopajo v evropski ligi. Po šestih tekmah brez izgubljenega niza so se uvrstile v polfinale, kjer pa ne mislijo obstati. Njihove tekmice bodo Slovakinje, prva od dveh tekem bo v nedeljo v Nitri, povratna pa v sredo v Ljubljani.

"Pomembno je, da smo redni del lige končali na prvem mestu. S tem smo si zagotovili najboljši izhodiščni položaj ter si tako v polfinalu kot v morebitnem finalu zagotovili, da bo zmagovalec odločen na našem igrišču," je bil potem, ko je njegova ekipa vseh šest tekem dobila brez izgubljenega niza zadovoljen selektor Alessandro Orefice.

Poraz na Slovaškem ne bi bil katastrofa

Nika Milošič se je navadila igrati s pritiskom. Foto: Odbojkarska zveza Slovenije Slovenke so po vrsti premagale Črno goro, Gruzijo, Islandijo, Latvijo, Hrvaško in Severno Makedonijo. "Na turnirjih rednega dela smo bile pod pritiskom. Vedele smo, da moramo vse tekme zmagati s 3:0, kar ni bilo lahko. Nekajkrat smo bile blizu tega, da izgubimo niz, a smo se prav zaradi te želje rešile. Če tako razmišljaš, tekmecem najbrž dopustiš manj, kot ko si sproščen. Zdaj mogoče tega pritiska ne bo več, ampak smo se kar navadile igrati, da poskušamo zmagati z maksimalnim izidom," je pred odhodom na Slovaško dejala Nika Milošič.

"In definitivno bomo tudi na naslednji tekmi poskušale zmagati na tak način, čeprav vemo, da bo končna odločitev padla na povratni tekmi v Ljubljani in da izgubljen niz na Slovaškem ali celo poraz ne bi bil katastrofa. Bi pa dve maksimalni zmagi spet veliko pomenili za lestvico in morebiten nastop v ligi narodov naslednje leto," meni srednja blokerka.

"S tako močno ekipo letos še nismo igrale"

Maša Pucelj dobro pozna Slovakinje. Foto: Aleš Fevžer Vsekakor pa bo že samo zmagati v Nitri predstavljalo težko nalogo, tudi Slovakinje so namreč v rednem delu dobile vse tekme, na četrto mesto pa sta jih pahnila dva izgubljena niza, enega so na domačem turnirju izgubile proti Finkam v Avstriji, drugega v Gruziji proti BiH, Islandijo, Avstrijo, Izrael in Gruzijo pa so premagale s 3:0.

"Slovakinje poznamo. Definitivno gre za dobro ekipo, ki zahteva dobro pripravo. S tako močno ekipo letos še nismo igrale, moramo biti pripravljene na močnejše udarce, kot smo jih dobivale do zdaj, predvsem se moramo pripraviti na njihovo korektorico. Vsekakor imamo še nekaj rezerve, ki je letos še nismo pokazale, predvsem moramo bolje igrati blok-obrambo, pri drugih stvareh pa smo kar v redu. Povsod so sicer še malenkosti, ki jih lahko popravimo," trdi Maša Pucelj.

Milošič: Pričakujem napeto tekmo

Slovenke v Nitro lahko odpotujejo z miselnostjo, da nimajo česa izgubiti, saj vedo, da se bo vse reševalo šele v Ljubljani. Bržkone se zavedajo tudi dejstva, da so kakovostnejša ekipa, da če pokažejo igro, ki jih krasi zadnja leta, ne bi smele imeti težav za napredovanje v finale.

Vlogo favorita jim daje uvrstitev na mednarodni kakovostni lestvici, Slovenke so 18., Slovakinje 29., ekipi sta se pred ligo pomerili tudi na dveh prijateljskih tekmah v Kranjski Gori, obakrat je bilo 3:0 v korist Slovenk, brez upoštevanja dodatnih nizov, ki sta jih ekipi odigrali.

Če se bodo Slovenke uvrstile v finale, se bodo tam pomerile z boljšimi iz dvoboja med Švedsko in Madžarsko. Foto: CEV

"Ti tekmi nista bili pravi pokazatelj kakovosti. Res je, da smo dvakrat dokaj gladko zmagale, a niso igrale v polni postavi, bile pa so tudi na začetku priprav. Menim, da smo trenutno tako me kot one na višji ravni. Kakšne velike razlike med nami ni, pričakujem napeto tekmo, ampak vseeno menim, da je kakovost na naši strani. Tako ekipno kot v posameznicah," je optimistično razpoložena Milošič.

V drugem polfinalu se bosta merili Švedska in Madžarska. "Posebnih želja, koga bi se želele v polfinalu, nimamo. Gre za ekipi podobne kakovosti, mogoče bi raje igrale z Madžarkami, predvsem zaradi krajše poti," se ne bo z drugim polfinalom obremenjevala Pucelj.