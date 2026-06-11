"Ne skrivamo ciljev, zato je jasno tudi, kaj pričakujemo od teh tekem"

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo med petkom in nedeljo gostila drugi turnir evropske lige, v kateri je po dveh tekmah pri dveh zmagah. Varovanke Alessandra Oreficeja bodo v petek vlogo favoritinj najprej poskušale upravičiti proti Islandkam, v nedeljo sledi še obračun z Latvijo. Cilj slovenskega tabora, ki opozarja na pomembnost resnega pristopa, sta dve zmagi.

Slovenske odbojkarice to poletje čakata dve reprezentančni akciji. Prva, evropska liga, je že v polnem teku, avgusta sledi še evropsko prvenstvo. Slovenke, katerih cilj je preboj v elitno ligo narodov, so na prvem turnirju evropske lige v Črni gori brez oddanega niza premagale tako gostiteljice kot Gruzijke. Na drugem turnirju ta konec tedna bodo gostiteljice, nove pomembne evropske točke bodo lovile v Ljubljani v ŠD Vižmarje - Brod.

Po zadnjem turnirju so varovanke Alessandra Oreficeja na svetovni lestvici pridobile eno mesto in se povzpele na 19. mesto. S tem so naredile nov korak proti zgodovinski uvrstitvi v ligo narodov.

Orefice: V zadnjih sezonah smo si z rezultati na igrišču prislužili spoštovanje

Da je reprezentanca na pravi poti, poudarja tudi selektor Orefice, ki v doseženem napredku vidi potrditev trdega dela in ambicioznosti ekipe: "Vsi vemo, da je liga narodov največji oder odbojke. V Sloveniji sem večkrat slišal besedo ambicioznost in mislim, da prav ta najbolje opisuje našo ekipo. Ko začutiš pozitiven pritisk zaradi želje po doseganju pomembnega cilja, se moraš naučiti živeti s tem pritiskom. V zadnjih dveh sezonah in zdaj že v tretji smo si z rezultati na igrišču prislužili spoštovanje. To spoštovanje želimo še naprej graditi z rezultati, kakovostno odbojko, trudom in odrekanjem. Zaradi vsega tega nas danes nasprotniki spoštujejo veliko bolj kot nekoč. Tudi lestvica je odraz tega napredka. Pomembno je, da delamo korak za korakom in gremo tekmo za tekmo."

Foto: Aleš Oblak

Planinšec: Najpomembneje, da ostanemo osredotočene nase

Slovenke so trenutno 13. na evropski lestvici, v Ljubljani pa se bodo pomerile z 42. reprezentanco Islandijo in Latvijo, ki zaseda 21. mesto na evropski lestvici. Kljub vlogi favoritinj na papirju v slovenskem taboru opozarjajo, da bo na obeh tekmah ključen pristop.

"Ne skrivamo svojih ciljev v evropski ligi, zato je jasno tudi, kaj pričakujemo od tekem proti Islandiji in Latviji. Ves čas poudarjamo, da so te ekipe sicer morda nižje uvrščene od nas, vendar je za nas najpomembnejše, da ostanemo osredotočene nase. V igro želimo vključiti nove taktične rešitve, ki jih preizkušamo na treningih, in jih prenesti tudi na uradne tekme. To mora biti naš glavni fokus. Verjamem, da bomo, če bomo na igrišču uresničile dogovore s treningov in priprav na tekmo, prikazale zelo lepo odbojko. Mislim, da je igranje doma samo pozitivna stvar. Veliko nas že več let igra v tujini, zato je vsaka tekma na domačem terenu nekaj posebnega, saj nas lahko pridejo podpret naši bližnji, prijatelji in vsi ljubitelji odbojke," so pri Odbojkarski zvezi Slovenije povzeli besede kapetanke Saše Planinšec.

"V igro želimo vključiti nove taktične rešitve, ki jih preizkušamo na treningih, in jih prenesti tudi na uradne tekme. To mora biti naš glavni fokus." Foto: Aleš Oblak

"Pomembna je vsaka točka, zato moramo odigrati, kot da je na drugi strani nasprotnik, ki nas lahko premaga"

"Zelo sem vesela, da sem del te reprezentance, saj v njej vlada res posebna energija. Res je, da smo ekipi dodale nekaj mladih igralk, vendar vse igrajo v odličnih klubih v tujini in so že dovolj zrele za velike rezultate. Jaz in Saša sva med bolj izkušenimi igralkami v ekipi in lahko prispevava kakšen nasvet več, vendar tudi mlajše igralke iz treninga v trening dokazujejo, česa je ta reprezentanca sposobna. Trenutno smo osredotočene predvsem nase. Vemo, da sta Islandija in Latvija na papirju morda slabši od nas, vendar moramo svojo kakovost pokazati tudi na igrišču. Pomembna je vsaka točka, zato moramo vsako tekmo odigrati, kot da je na drugi strani nasprotnik, ki nas lahko premaga. Na vsako tekmo moramo iti stoodstotno pripravljene, saj nas pozneje čakajo še težje tekme, ki bodo zelo pomembne," pa je pred začetkom domačega turnirja dejala izkušena podajalka Eva Pavlović Mori.

Latvija in Islandija sta po dveh tekmah še brez zmage. Latvija je točko vzela Romunkam in z 0:3 izgubila proti Izraelkam, Islandke pa so z 0:3 premoč priznale Slovakinjam in Avstrijkam.