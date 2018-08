Slovenke začenjajo misijo, ki ne bi smela biti prevelik zalogaj

Izraelke so tretje nosilke kvalifikacijske skupine A, v kateri poleg Slovenije igrata še Belgija in Islandija. Italijanski strateg na slovenski klopi večkrat poudarja, da je prva tekma vedno najtežja, a je prepričan, da so njegove varovanke na izziv dobro pripravljene: "Uspelo nam je pridobiti posnetke Izraelk, ki so pokazali, da bomo morali igrati zelo agresivno, sploh pri začetnih udarcih, morali pa bomo biti tudi zelo disciplinirani v bloku in obrambi. Na to se moramo najbolj osredotočiti. V zadnjem delu priprav nam je šlo dobro tudi v igri za menjavo. Upam, da bo tako tudi v prihodnje in da bo vse tako, kot želimo."

Reprezentanca Slovenije: Eva Mori, Sara Najdič (podajalki), Iza Mlakar (korektorica), Ana Marija Vovk, Anita Sobočan, Pia Blažič, Žana Zdovc Sporer, Alja Jerala (sprejemalke), Tina Grudina, Saša Planinšec, Ela Pintar, Brina Bračko (srednje blokerke), Maja Pahor, Veronika Mikl (prosti igralki). Selektor: Alessandro Chiappini.

Erženova ima težave, debi za Jeralo in Bračkovo

Chiappiniju bodo v sredo na voljo vse igralke s seznama, z izjemo korektorice Darje Eržen, ki ima težave z ramenom. Bosta pa debi v članski vrsti dočakali dve odbojkarici iz mladinskega pogona Alja Jerala in Brina Bračko, jedro ekipe pa glede na lansko sezono, v kateri so Slovenke presenetile z uvrstitvijo v 3. krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo in navdušile s srebrom na svetovnem prvenstvu do 23 let, ostaja večinoma nespremenjeno.

Do nagrade najboljši dve

Kvalifikacije potekajo v šestih skupinah, na evropsko prvenstvo pa se neposredno uvrstita prvo- in drugouvrščena ekipa v vsaki skupini. Belgijke so v skupini A velike favoritinje, drugo mesto pa bi morale zasesti Slovenke.

Reprezentance, ki so že uvrščene na EP 2019: Gostiteljice:

Turčija, Poljska, Madžarska, Slovaška Preostale:

Srbija, Nizozemska, Azerbajdžan, Italija, Rusija, Belorusija, Nemčija, Bolgarija

Kvalifikacije za EP, skupina A: