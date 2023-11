Slovenke v Egiptu še drugič uspešne

Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je na drugi tekmi svetovnega pokala v Kairu v skupini B zabeležila še drugo zmago. Varovanke selektorja Simona Božiča so s 3:0 v nizih premagale pomlajeno vrsto Nizozemske. V nedeljo so s 3:2 v nizih ugnale tudi Ukrajino.

Slovenke so nadzorovale potek tekme od začetka do konca. Prvi niz so dobile s 25:13, drugega s 25:16 in tretjega s 25:13.

"Punce smo zelo zadovoljne. Poslušale smo selektorja in naredile, kar je bilo treba. Potem gre," je po koncu tekme za krvno zvezo za šport invalidov Slovenije - Slovenski paralimpijski komite povedala najbolj izkušena igralka Mira Jakin.

Slovenska zasedba bo v torek igrala še zadnji tekmi skupinskega dela proti Kanadi (10.30) in Braziliji (19.00). V prvi skupini igrajo še Egipt, Kitajska, Ruanda, Nemčija in Mongolija.

V Egiptu si bo vozovnico za paraolimpijske igre priigrala najvišje uvrščena reprezentanca, ki si še ni zagotovila nastopa v Parizu.

Slovenija je doslej trikrat igrala na POI. Leta 2004 v Atenah in v Pekingu štiri leta kasneje so slovenske odbojkarice zasedle četrto mesto, leta 2012 pa so bile v Londonu šeste.

