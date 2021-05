Slovenke potrebujejo zmago

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo ob 17. uri v Zenici odigrala prvo tekmo drugega turnirja kvalifikacij za avgustovsko evropsko prvenstvo. Nasproti ji bodo stale Latvijke. Sledila bosta še obračuna z Bosno in Hercegovino ter s Češko. Slovenke so trenutno tretje v skupini, na EP gresta le prvi dve reprezentanci.

V Zenico je odpotovalo 14 odbojkaric, Chiappini pa v četrtek še ni vedel, ali bo na turnirju lahko računal na korektorico Darjo Eržen, ki si je tik pred koncem tekme s Češko poškodovala prst. Erženova zadnje dni trenira po posebnem programu, stika z žogo skoraj ni imela. Prave zamenjave za 23-letno odbojkarico, ki se je na prvem turnirju v Latviji izkazala z dobrimi predstavami, slovenski selektor nima. Že na pripravljalnih tekmah neposredno pred začetkom kvalifikacij se je namreč poškodovala tudi Nika Markovič.

Slovenske odbojkarice so kvalifikacije za eurovolley, ki ga bodo med 18. avgustom in 4. septembrom skupaj gostile Srbija, Romunija, Bolgarija in Hrvaška, začele z dvema porazoma in zmago in pred drugim turnirjem, ki se bo 14. maja začel v Zenici, niso v najboljšem položaju. V svoji kvalifikacijski skupini zasedajo tretje mesto, na EP vodita le prvi dve.

Slovenke so na prvem turnirju premagale ravno današnje nasprotnice, ki še nimajo točke. Na vrhu skupine so s popolnim izkupičkom Čehinje, gostiteljice so druge.

Kvalifikacije za EP, 2. turnir, 1. krog, Zenica: Petek, 14. maj

17.00 Latvija - Slovenija 20.00 BIH - Češka Lestvica 1. Češka 3 tekme - 9 točk

2. Bosna in Hercegovina 3 - 6

3. Slovenija 3 - 3

4. Latvija 3 - 0

Reprezentanca Slovenije: Eva Mori, Sara Najdič (podajalki), Darja Eržen (korektorica), Saša Planinšec, Tina Grudina, Mirta Velikonja Grbac, Brina Bračko (srednje blokerke), Monika Potokar, Eva Zatković, Žana Zdovc Sporer, Lorena Lorber Fijok, Naja Boisa (sprejemalke), Leja Janežič, Anja Mazej (prosti igralki)

