Slovenke na zahtevnem gostovanju

Slovenske odbojkarice počasi zaključujejo z nastopi v letošnji srebrni ligi. V njej so zabeležile tri zmage in tri poraze, pred njimi sta še obračuna s Švedsko in Luksemburgom.

Varovanke italijanskega strokovnjaka Marca Bonitte bodo ob 18. uri najprej gostovale v dvorani Idrottshallen v Lundu. Švedinje so trenutno vodilna reprezentanca, na sedmih tekmah so zmagale šestkrat, tako da bodo igrale v t. i. finalu prvouvrščene in drugouvrščene ekipe, po katerem si bodo zmagovalke zagotovile vstopnico za zlato ligo.

Slovenke so pred pred dnevi doma že presenetile in premagale favorizirane Portugalke, na Švedskem pa si želijo osvojiti vsaj niz. "Pred težkima tekmama s Portugalsko in Švedsko sem se pogovoril z igralkami. Vedeli smo, da nam ne bo lahko, a proti Portugalski smo igrali dobro. V naši igri so se še pojavljale napake, nismo še bili na ravni, ki smo jo sposobni. A vseeno sem bil zadovoljen, in upam, da bomo vsaj tako dobro igrali tudi proti Švedski, ki je seveda favorit. Naš cilj je, da osvojimo niz," je dejal italijanski strateg na naši klopi.