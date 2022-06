Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo v sklopu srebrne lige gostila Estonijo in lovila drugo zmago. Tudi Estonke so trenutno pri eni, a imajo na računu tekmo manj. V derbiju za prvo mesto so Portugalke po tie-breaku premagale Švedsko.