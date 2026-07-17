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Avtor:
STA

Petek,
17. 7. 2026,
19.31

Osveženo pred

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odbojka sede

Petek, 17. 7. 2026, 19.31

8 minut

Svetovno prvenstvo v odbojki sede (ženske)

Slovenke desete na svetovnem prvenstvu

Avtor:
STA

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Slovenija Slovenke odbojka sede | Varovanke Marka Pokleke so na SP vpisale tri zmage in štiri poraze | Foto ParaVolley Europe

Varovanke Marka Pokleke so na SP vpisale tri zmage in štiri poraze

Foto: ParaVolley Europe

Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je svetovno prvenstvo v kitajskem Hangzhouju končala na desetem mestu. Na prvenstvu, ki je potekalo od 10. julija, so varovanke Marka Pokleke vpisale tri zmage in štiri poraze, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Slovenija Slovenke odbojka sede
Sportal Slovenske odbojkarice sede tretje v zlati ligi narodov v Leipzigu

Slovenke, ki so maja z bronom v zlati ligi narodov uspešno začele reprezentančno sezono, so na SP nastopile v okrnjeni zasedbi. Tekmovanje so začele v skupini C in se pomerile z Japonsko, Kanado in Madžarsko.

Odbojkarice sede so uvodoma morale priznati premoč japonski izbrani vrsti z 1:3. Nadaljevanje prvenstva je za en dan prekinil tajfun Bavi, po premoru pa so Slovenke z 0:3 izgubile proti Kanadi. V odločilnem dvoboju skupine so proti Madžarski slavile s 3:1 in napredovale v osmino finala.

V prvem krogu izločilnih bojev so se pomerile z evropskimi prvakinjami Italijankami. Te so prepričljivo dobile prvi niz, v druge pa se je slovenska izbrana vrsta dobro odzvala in bila vse do konca niza v igri za izenačenje. Vseeno je ta pripadel Italiji, ki so nato dobile tudi tretjega.

Za končno deveto mesto so Slovenke izgubile z Nizozemkami. Dobile so prvi niz, nato pa so bile tekmice boljše. | Foto: ParaVolley Europe Za končno deveto mesto so Slovenke izgubile z Nizozemkami. Dobile so prvi niz, nato pa so bile tekmice boljše. Foto: ParaVolley Europe

Slovenija je tako igrala za uvrstitev od deveta do 16. mesta. Sprva so 3:1 premagale Kenijo in nato z novo borbeno predstavo ugnale še Nemčijo. Za končno deveto mesto so Slovenke izgubile z Nizozemkami, dobile so prvi niz, nato so naslednji trije pripadli tekmicam.

V slovenski reprezentanci so nastopile kapetanka Tija Vrhovnik, Suzana Ocepek, Valentina Brik, Barbara Kocmur, Jana Ferjan, Jana Bizjak, Vesna Pogačar in Tanja Kodrič.

odbojka sede
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