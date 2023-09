Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po prvotnem sporedu Evropske odbojkarske zveze, objavljenem še pred začetkom prvenstva, naj bi se zmagovalec skupine B s četrtim iz skupine D ter drugi iz skupine D s tretjim iz skupine B pomerila v petek. V soboto pa sta bili načrtovani tekmi osmine finala med zmagovalcem skupine D in četrtim iz skupine B ter drugim iz skupine B in tretjim iz skupine D.

A spored je dopuščal spremembe, kar se je po četrtem mestu gostiteljev Bolgarov tudi zgodilo. Ti bodo tako s Francozi igrali v petek. Takrat se bosta za četrtfinale v Varni potegovali še Hrvaška in Romunija.

Slovenci bodo proti Turčiji igrali v soboto. Natančna ura še ni znana. Proti nekdanjemu selektorju Albertu Giulianiju bodo igrali ali ob 16.30 ali ob 19.30. V soboto si bosta tako nasproti stali še Portugalska in Ukrajina. S tem parom se v četrtfinalu križa slovenski par osmine finala.

Obe četrtfinalni tekmi v Varni bosta v ponedeljek, med seboj se bosta pomerila zmagovalca petkovih in zmagovalca sobotnih dvobojev. Polfinale in tekmi za odličja bodo 14. in 16. septembra v Rimu.

Pari osmine finala v Varni Petek, 8. september

Francija - Bolgarija

Hrvaška - Romunija Sobota, 9. september

Slovenija - Turčija

Portugalska - Ukrajina Četrtfinale v Varni Ponedeljek, 11. september

zmagovalec Francija/Bolgarija - zmagovalec Hrvaška/Romunija

zmagovalec Slovenija/Turčija - zmagovalec Portugalska/Ukrajina Polfinale in tekmi za odličja bodo v Rimu 14. in 16. septembra.

Prvotno predviden urnik osmine finala, ki je dopuščal spremembe: Foto: CEV

Počitek bo prišel prav

Slovenci so na petih tekmah predtekmovanja petkrat zmagali, izgubili so zgolj en niz in napredovali brez poraza, kar jim je na jubilejnem desetem prvenstvu stare celine uspelo prvič.

Zdaj imajo tri dni tekmovalnega premora do sobote, ko jim bodo v boju za četrtfinale nasproti stali Turki. "Počitek bo zagotovo prišel prav. Sam se z 21 leti ne morem kaj preveč pritoževati, več ko sem na igrišču, lepše mi je. A vsak potrebuje nekaj počitka, predvsem za glavo. Zdaj moramo pogledati, kaj smo delali dobro, kaj slabo, kaj se da še popraviti, in dobro preučiti Turčijo," je po torkovi zmagi nad Bolgarijo v izjavi za RTV Slovenija dejal izjemno razpoloženi sprejemalec Rok Možič, ki se je po sili razmer iz sprejemalca prelevil tudi v korektorja.

Če bodo osredotočeni na svojo igro ...

Turke vodi stari znanec slovenske reprezentance Giuliani. Italijan je med letoma 2019 in 2021 vihtel selektorsko taktirko odbojkarske Slovenije in z njo na evropskih prvenstvih osvojil srebrno odličje.

Slovence je vodil do dveh srebrnih odličij na evropskih prvenstvih, v soboto bo njihov nasprotnik. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Vesel sem, da je prišla taka tekma, kot je bila ta z Bolgarijo, pa tudi tista prva tekma, da so nas Ukrajinci v prvem nizu malo prebudili, da smo videli, da ne bo vse tako preprosto. Turki so neugoden nasprotnik, imajo vrhunske igralce, tudi trener nas zelo dobro pozna, tako da ne bo preprosto. Menim pa, da imamo, če bomo osredotočeni na svojo igro, dovolj kakovosti tudi za njih," o naslednjih tekmecih še pravi Možič.