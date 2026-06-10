Slovenci ligo narodov odpirajo proti gostiteljem

Na Kitajskem, v Braziliji in v Kanadi se začenja nova sezona odbojkarske lige narodov. Slovenska reprezentanca igra v Aziji, kjer bo tekmovanje odprla ob 10.30 po slovenskem času proti gostiteljem. Slovenska zasedba, v kateri se mešajo izkušnje in ogromno mladosti, je lani končala na četrtem mestu, zmagali so Poljaki. Ti se bodo ob 7. uri pomerili s Kubanci.

Selektor slovenske reprezentance Fabio Soli, ki je lani začel pomlajevanje, je na Kitajsko odpeljal 16 varovancev. Ti bodo uvodni turnir odigrali v Linjiju, kjer jih prva tekma čaka ob 10.30 po slovenskem času proti gostiteljem Kitajcem.

Slovenci, pri katerih bo ob odsotnosti Tineta Urnauta kapetansko vlogo opravljal 40-letni Alen Pajenk, so trenutno na šestem mestu svetovne lestvice, Kitajci so 28.

"V ligi narodov vsaka tekma ogromno šteje. Ne samo za svetovno lestvico, ampak tudi za uvrstitev na zaključni turnir. Čeprav je Kitajska na papirju mogoče slabša ekipa od nas, bomo tekmo začeli brez kančka podcenjevanja in že od prve žoge moramo igrati zbrano in na vso moč, da tekmo varno pripeljemo domov. Želimo si rasti s tekme v tekmo, se skušati izboljšati, saj se nam bo tako na koncu uspelo uvrstiti na finalni turnir in se tam borili za kolajno, ki si je zelo želimo. Naša prednost bo zagotovo ekipni duh, ki nas je krasil že v preteklosti. Morali bomo dobro servirati in mislim, da se z našo borbenostjo lahko nadejamo dobrih predstav. Če bomo rasli s tekme v tekmo in stremeli k temu, da vsako tekmo pokažemo več, se bo to pokazalo tudi na rezultatu," je pred začetkom tekmovanja v mikrofon krovne zveze dejal podajalec Uroš Planinšič.

V četrtek ob 14. uri bodo tekmeci Slovencev aktualni zmagovalci tekmovanja Poljaki, sledil bo dan premora nato pa v soboto tekma s Kubo, za konec prvega turnirja pa še nedeljski dvoboj z Japonci. Obe bosta na sporedu ob 14. uri.

Drugi turnir bodo Slovenci igrali doma v Stožicah med 24. in 28. junijem, tretji turnir rednega dela pa med 15. in 19. julijem v Beogradu. Zaključni turnir najboljše osmerice bo med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju na Kitajskem. Slovenska izbrana vrsta je v dozdajšnjih izvedbah tekmovanja v zaključni del prišla štirikrat, trikrat je osvojila četrto mesto.

Letošnja liga narodov ima še večji vložek, saj se bo že vnel boj za olimpijske vozovnice za Los Angeles.

Reprezentanca Slovenije za turnir na Kitajskem: Podajalci: Uroš Planinšič, Nejc Najdič

Korektorja: Tonček Štern, Nik Mujanović

Sprejemalci: Rok Možič, Rok Bračko, Luka Marovt, Klemen Šen

Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Janž Janez Kržič

Prosta igralca: Jani Kovačič, Grega Okroglič

Rezervi: Valentin Predan, Jošt Kržič