Slovenca odpihnila Čeha, a posel še ni opravljen

Luzern, kvalifikacije

Najboljša slovenska odbojkarja na mivki Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik sta v prvem krogu kvalifikacij močnega turnirja svetovne serije v Luzernu v Švici z 21:15 in 21:8 odpihnila Čeha Roberta Kufo, znanca s turnirjev na Kongresnem trgu, in Davida Lenca ter se tako brez težav uvrstila v drugi krog. Tam se bosta za nastop na glavnem turnirju okoli 16.30 udarila s Srboma Lazarjem Kolarićem in Stefanom Basto.