Slovenca Jevšnik in Mugerli v odbojki na mivki brez polfinala

Mlada slovenska reprezentanta Jaka Jevšnik in Benjamin Mugerli sta se na turnirju v odbojki na mivki ProTour v nizozemskem Apeldoornu uvrstila na glavni del, na koncu pa ostala brez polfinala. Zadnjo tekmo sta odigrala v skupini zmagovalcev, kjer sta klonila proti nizozemski dvojici Heemskerk/Ooms z 21:17 in 21:15 v nizih ter se tako poslovila od tekmovanja.

Slovenska odbojkarja sta nastope začela v kvalifikacijah, prek katerih sta se uvrstila na glavni del tekmovanja. Najprej sta po napetem obračunu premagala nizozemski tandem Artamonov/Hogenhout z 2:1, nato pa še švedski par Appelgren/Ramen z 2:0 in si tako zagotovila mesto v skupinskem delu turnirja.

V skupini D sta bila nato polovično uspešna. Slovenca sta prepričljivo ugnala nemško dvojico Bungert/Wust z 2:0, nato pa sta morala priznati premoč estonskima tekmecema. Par Korotkov/Tiibaar je boljši z 2:1.