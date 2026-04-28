STA

Torek,
28. 4. 2026,
12.44

Torek, 28. 4. 2026, 12.44

Fatoumatta Sillah s Coneglianom italijanska prvakinja

Fatoumatta Sillah | Foto Odbojkarska zveza Slovenije

Naturalizirana slovenska odbojkarica Fatoumatta Sillah je s svojo ekipo Imoco Conegliano bogati klubski zbirki dodala naslov prvakinj v najmočnejši italijanski ligi serie a, je v pregledu reprezentantov in reprezentantk v tujini zapisala Odbojkarska zveza Slovenije. Na Poljskem in v Franciji se za naslov merita Saša Planinšec in Nika Milošič.

Sillah, odbojkarica gambijskih korenin, je s klubskimi soigralkami še tretjič premagala Milano. Slovenska reprezentantka je sicer zadnje dejanje sezone pospremila s klopi za rezervne igralke.

Saša Planinšec

Kapetanka slovenske izbrane vrste Planinšec je morala medtem s poljsko zasedbo PGE Budowlani Lodž na tretji tekmi finala priznati premoč tekmicam iz Rzeszowa, a je že na naslednji, četrti tekmi prišla do pomembne zmage v boju za naslov. Srednja blokerka je dosegla pet in osem točk. O zmagovalkah bo odločala sredina peta tekma.

V boju ta naslov francoskih prvakinj je Nika Milošič s svojim Levallois Parizom proti Alsaceju. Na uvodnem obračunu so bile boljše tekmice z 2:3, slovenska srednja blokerka pa je zabeležila štiri točke.

Klubsko sezono je v Nemčiji sklenila Lorena Lorber Fijok, ki je z Dresdnerjem proti ekipi Suhla klonila še na tretjem finalnem dvoboju. Slovenska sprejemalka je odigrala celoten obračun in vknjižila šest točk.

Za romunsko lovoriko se bori tudi Anja Mazej, ki je s CSO Voluntari 2005 slavila na drugi in tretji tekmi finala proti CSM Volei Alba-Blaj in vodi z 2:1 v zmagah. Prvo zaključno žogo za naslov bo imela že danes.

Sašo Štalekar

Sašo Štalekar je dosegel sedem točk

V finalu moškega dela prvenstva bo imela Slovenija prav tako svojega predstavnika. Sašo Štalekar se je v finale uvrstil z ekipo Arcada Galati po drugi zmagi nad Zalauom. Štalekar je dosegel sedem točk.

Konec tedna bo v končnico na Japonskem vstopil tudi Jan Kozamernik, ko se bo z ekipo Tokyo Great Bears za polfinalno vstopnico meril z JTEKT Stings Aichi. Četrtfinalni tekmi bosta 1. in 2. maja.

