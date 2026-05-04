Saša Planinšec do naslova na Poljskem, Anja Mazej v Romuniji

Slovenski odbojkarici Saša Planinšec in Anja Mazej sta se s svojima ekipama pretekli teden veselili naslova državnih prvakinj, je v pregledu tedna reprezentantov izpostavila Odbojkarska zveza Slovenije.

Po razburljivih petih finalnih tekmah je državno prvenstvo minuli teden sklenila slovenska kapetanka Saša Planinšec. Z ekipo Lodža se je razveselila državne lovorike, pri tem pa v statistiko na odločilni tekmi vpisala šest točk.

V Romuniji se je državne krone razveselila tudi prosta igralka Mazej (74-odstotni sprejem) z ekipo Voluntari. V finalu je bila na treh od štirih obračunov boljša od lanskih zmagovalk, ekipe Alba-Blaj.

Tik pod vrhom je v francoskem prvenstvu sezono sklenila ekipa Levalloisa iz Pariza, kjer igra Nika Milošič. Parižanke so morale tudi na drugi finalni tekmi premoč priznati tekmicam. Potem ko je na prvi odločitev padla po petih nizih, so igralke Mulhouse Alsacea tokrat slavile s 3:1. Slovenska srednja blokerka je igrala celoten obračun ter prispevala osem točk.

Sezono je na Japonskem končal Jan Kozamernik, ki se s tokijsko ekipo Great Bears ni uvrstil med najboljše štiri ekipe. V četrtfinalu so jih gladko odpravili odbojkarji JTEKT Stings Aichi. Slovenski srednji bloker je prišel do ene in treh točk.

Kljub temu da sta Eva Pavlović Mori in Fatoumatta Sillah že končali sezono v državnih prvenstvih, Pavlović Mori je v Rusiji zasedla drugo mesto, Sillah pa v Italiji zmagala, se klubska sezona zanju še ni končala.

Eva Pavlović Mori

V Rusiji je Pavlović Mori osvojila naslov ruskih pokalnih prvakinj, ko je z ekipo Zarečje Odincovo po petih nizih premagala Uraločko-NTMK. Izkušena Slovenka je bila izbrana še za najkoristnejšo igralko, dodatno potrditev njenih odličnih predstav pa predstavlja tudi nagrada za najboljšo podajalko.

Na zaključnem turnirju najboljše četverice ženskih ekip v elitni ligi prvakinj v Istanbulu je imela Slovenija svojo predstavnico. Sillah se je z italijanskim Coneglianom veselila tretjega mesta.

V boj za naslov romunskih prvakov se danes podaja še Sašo Štalekar z ekipo Arcada Galati. V finalu se bo srečal z Dinamom iz Bukarešte, uvodni obračun pa bo na sporedu ob 18. uri.

