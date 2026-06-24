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Avtor:
STA

Sreda,
24. 6. 2026,
15.29

Osveženo pred

49 minut

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Calcit Volley Gregor Hribar Matjaž Sprogar Špela Ožegovič

Sreda, 24. 6. 2026, 15.29

49 minut

Rozman in Ožegović ostajata na klopi Calcit Volleyja

Avtor:
STA

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Gregor Rozman Calcit Volley | Gregor Rozman | Foto Aleš Oblak

Gregor Rozman

Foto: Aleš Oblak

Po menjavi na mestu predsednika Calcit Volleyja, kjer je dolgoletnega predsednika Gregorja Hribarja nasledil Matjaž Sprogar, je novo vodstvo sprejelo prvi pomembni kadrovski odločitvi pred začetkom sezone 2026/27. Članski ekipi bosta tudi v prihodnji sezoni vodila Gregor Rozman in Špela Ožegović, so sporočili iz kluba.

Rozman pa bo imel novega pomočnika. Roka Satlerja, ki bo trenersko pot nadaljeval kot glavni trener Brezovice, bo zamenjal Gašper Ribič. Ta se vrača v dobro znano okolje, saj je pred dvema sezonama vodil kamniško moško ekipo kot glavni trener, Rozman pa je bil takrat njegov pomočnik. Pri ženski ekipi v vlogi pomočnice trenerke ostaja Tjaša Gadža.

Ob potrditvi trenerjev se v klubu intenzivno ukvarjajo tudi s sestavo igralskih kadrov. Pri moški ekipi je že znano, da bodo Kamničane zapustili sprejemalec Črt Bošnjak, ki bo kariero nadaljeval pri Crveni zvezdi, Maj Nanut, ki se vrača v Alpacem Kanal, in turški podajalec Ogulcan Yatgin. Kljub temu Rozman verjame, da bo ekipa tudi v novi sezoni konkurenčna.

"Jedro ekipe je praktično ostalo skupaj. Res je, da odhaja Bošnjak, kar je za nas zagotovo izguba, pogrešali bomo tudi Nanuta in Yatgina. Vendar ne dvomim, da bomo tudi v novi sezoni sestavili konkurenčno ekipo. Čaka nas zahtevna sezona, vendar bomo morali s kadrom, ki ga bomo imeli na voljo, iztržiti največ," je še dodal Rozman, ki je pred tem vodil žensko ekipo in s Kamničankami osvojil pet naslovov državnih prvakinj.

Tudi pri ženski ekipi večina igralk ostaja, čeprav dokončna zasedba še ni potrjena. Za zdaj je znano le, da v prihodnji sezoni v kamniškem dresu ne bo več Nine Đukić.

"Dogovori še potekajo, zato o imenih še ne bi govorila, saj pogodbe še niso podpisane. Lahko pa povem, da bo ekipa zelo podobna lanski, saj pričakujemo, da bo večina igralk ostala," je to pokomentirala Ožegović.

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