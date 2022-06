Še zadnji preizkus za Slovence, potem bo začelo dišati po Braziliji

Novi selektor slovenske odbojkarske reprezentance Mark Lebedew bo danes dobil še zadnje tekmovalne odgovore pred poletom v Brazilijo, kjer bodo Slovenci prihodnji torek začeli nastope v Ligi narodov.

Avstralec na pripravah v Sofiji računa na naslednjih 14 igralcev: podajalca Gregorja Ropreta in Gregorja Pernuša, korektorja Tončka Šterna in Mitjo Gasparinija, sprejemalce Roka Možiča, Jana Klobučarja, Žigo Šterna in Jureta Okrogliča, srednje blokerje Danijela Konciljo, Alena Pajenka, Jana Kozamernika in Saša Štalekarja ter prosta igralca Alana Košenino in Janija Kovačiča.

Slovenci so na torkovi tekmi zmagali s 3:1, danes ob 17. uri pa se bodo z Bolgarijo pomerili še enkrat.

V torek začetek Lige narodov

Po vrnitvi v domovino bo reprezentanca v petek v Ljubljani opravila še dva treninga, v soboto popoldne pa bo odpotovala v Brasilio, ki bo prizorišče prvega turnirja elitne Lige narodov. V njej so Slovenci prvič nastopili lani in zasedli četrto mesto.

Na uvodnem turnirju letošnje sezone, ki se bo začel 7. junija, se bo četa Lebedewa pomerila z ZDA, Brazilijo, Avstralijo in Kitajsko.

Liga narodov bo večinoma namenjena pripravi na svetovno prvenstvo, ki ga bosta skupaj gostili Slovenija in Poljska (zaključni boji bodo na Poljskem). Začelo se bo 26. avgusta, končalo pa 11. septembra.