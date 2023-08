Po čustvenem večeru še en dvoboj z afriškim tekmecem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska zasedba se pripravlja na prihajajoče evropsko prvenstvo, ki ga bodo gostili Italija, Bolgarija, Severna Makedonija in Izrael. Vse skupaj se bo začelo 28. avgusta, končalo pa 16. septembra. Slovenska zasedba bo branila srebrno odličje, a še prej jo čaka nekaj treninga in pripravljalnih tekem.

Prvo od teh so opravili v četrtek, ko je bilo v Mariboru čustveno. Uradno je kariero končal dolgoletni član in motor slovenske reprezentance Mitja Gasparini, ki je do šeste točke (6 je bila njegova številka) igral proti Egipčanom, nato pa po slovesnosti ob robu igrišča pospremil zmago nekdanjih soigralcev s 3:1 v nizih. Zmaga je imela grenak priokus, saj je srečanje predčasno zaradi poškodbe gležnja končal Dejan Vinčić, ki se je ravno dobro vrnil po operaciji komolca.

"Zaradi lige narodov smo priprave na evropsko prvenstvo začeli nekoliko pozno, a nič drugače ni pri večini preostalih reprezentanc. S to tekmo se je začel tudi tekmovalni del priprav. Prvi niz smo proti Egiptu začeli nekoliko v krču, a se nato vrnili v igro in pokazali vsaj približek svoje prave igre. Vseeno smo še daleč od tistega, česar smo sposobni. Do začetka evropskega prvenstva nas zato čaka še kar nekaj dela," je po zmagi dejal Jani Kovačič.

Slovenci bodo danes v dvorani Tabor odigrali še drugo pripravljalno tekmo. Ob 18.35 bo njihov tekmec še ena afriška zasedba, Kamerun.

Slovence prihodnji teden čakajo še tri močne tekme s Poljsko, Italijo in Francijo. Foto: Volleyballworld

Prihodnji teden tri tekme z evropskimi velesilami

Varovanci Gheorgheja Cretuja bodo nato prihodnji teden odigrali še tri pripravljalne tekme, in sicer bodo v Krakovu del prestižnega memoriala Huberta Wagnerja, na katerem bodo sodelovale štiri evropske odbojkarske velesile.

Turnir bo dober preizkus Slovencev, njihovi tekmeci bodo ob gostiteljih Poljakih še aktualni evropski in svetovni prvaki Italijani ter aktualni olimpijski prvaki Francozi.