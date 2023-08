V Mariboru bo čustveno, uradno se bo poslovil "eden začetnikov tega, kjer smo danes"

Potem ko so odkljukali ligo narodov, so slovenski odbojkarji zdaj osredotočeni na drugo od treh akcij te reprezentančne sezone. Konec meseca jih čaka evropsko prvenstvo, ki ga bodo družno gostili Italija, Bolgarija, Severna Makedonija in Izrael. Vse skupaj se bo začelo 28. avgusta, končalo pa 16. septembra. Slovenska zasedba bo branila srebrno odličje, a še prej jo čaka kar nekaj treninga in pripravljalnih tekem.

Mitja Gasparini je bil skorja dve desetletji član slovenske reprezentance. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ta teden se Slovenci mudijo na Štajerskem, kjer bodo odigrali dve pripravljalni srečanji. Prvo ob 20.15, ko jim bodo v dvorani Tabor nasproti stali Egipčani. Današnje dogajanje v Mariboru bo namenjeno tudi uradnemu slovesu Mitje Gasparinija od aktivnega igranja. Gasparini se je pred časom že poslovil od reprezentančnega dresa, a ga pred lansko sezono, v kateri so Slovenci sogostili svetovno prvenstvo, znova oblekel. Dolgoletni reprezentančni korektor je za izbrano vrsto prvič nastopil pri 19 letih. V slovenskem dresu je zbral 221 nastopov. Bil je član selekcij, ki so osvojile srebrni kolajni na evropskih prvenstvih v letih 2015 in 2019, zlato (2015) in srebro (2011) v evropski ligi ter tretjo (2016) in drugo (2017) skupino svetovne lige.

"Bil je eden tistih prvih motorjev naše reprezentance, eden začetnikov tega, kjer smo danes," o Gaspariniju pravi Alen Pajenk. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Vesel sem, da bomo prav mi imeli priložnost, da še zadnjič zaigramo z Mitjo in ga pospremimo v igralski pokoj. Bil je eden tistih prvih motorjev naše reprezentance, eden začetnikov tega, kjer smo danes," je pred posebno priložnostjo dejal reprezentant Alen Pajenk, ki si je z Gasparinijem več kot desetletje delil reprezentančno slačilnico.

Slovenci bodo drugo tekmo v Mariboru odigrali v petek ob 18.35, ko jih bo izzval še Kamerun.