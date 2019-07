Pred Slovenijo resna testa

Moška članska reprezentanca je pred tednom dni začela s pripravami na kvalifikacije za olimpijske igre, ki jih bo odigrala med 9. in 11. avgustom v Gdansku. Pred fanti pa sta že prvi pripravljalni srečanji. V sredo in petek se bo Slovenija udarila z Italijo.

Selektor naše izbrane vrste, Alberto Giuliani verjame, da mu bosta ti dve tekmi dali pomembne podatke za nadaljevanje priprav: "Prijateljski tekmi z Italijo sta za nas zelo pomembni. V tekmovalni pogon se vračamo po tednu dni zasluženega počitka po zmagi na turnirju Challenger in uvrstitvi v Ligo narodov. Pričakujem, da bodo fantje zelo motivirani in bomo dobili ključne povratne informacije, kaj še lahko izboljšamo. To bomo tudi poskusili storiti v naslednjem tednu in se tako čim bolje pripraviti na pomemben kvalifikacijski turnir za olimpijske igre."

Tekmeci Slovencev na kvalifikacijskem turnirju v razprodani dvorani Ergo Arena bodo Francozi, Tunizijci in domačini Poljaki.

Prijateljski tekmi z Italijo: Sreda, 24. julij - Civitanova:

20.00 Italija - Slovenija Petek, 26. julij - Chieti:

18.00 Italija - Slovenija

Postava Slovenije (16): Podajalca:

Dejan Vinčić (Czarni Radom, Pol)

Gregor Ropret (Nantes, Fra) Korektorja:

Mitja Gasparini (Toyoda Gosei Trefuerza, Jap)

Tonček Štern (brez kluba, nazadnje Latina, Ita) Blokerji:

Alen Pajenk (Czarni Radom, Pol)

Jan Kozamernik (Milano, Ita)

Matic Videčnik (ACH Volley, Slo)

Sašo Štalekar (Hypo Tirol Alpenvolleys Haching, Avt) Sprejemalci:

Tine Urnaut (Shanghai Golden Age, Kit)

Klemen Čebulj (Trentino, Ita)

Alen Šket (Halkbank Ankara, Tur)

Žiga Štern (brez kluba, nazadnje Latina, Ita)

Jan Klobučar (brez kluba, nazadnje Piacenza, Ita)

Rok Možič (OK Maribor, Slo) Libera:

Jani Kovačič (Ravenna, Ita)

Urban Toman (United Volleys, Nem)

Postava Italije (16): Podajalca:

Simone Giannelli

Riccardo Sbertoli Blokerji:

Simone Anzani

Roberto Russo

Daniele Mazzone

Matteo Piano Sprejemalci:

Filippo Lanza

Osmany Juantorena

Oreste Cavuto

Oleg Antonov

Dick Kooy Korektorja:

Ivan Zaytsev

Gabriele Nelli Liberi:

Massimo Colaci

Nicola Pesaresi

Fabio Balaso

Preberite še: