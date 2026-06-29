Polona Frelih v Italijo, trenerja v Kamniku ostajata

Slovenska odbojkarska reprezentantka Polona Frelih se iz vrst novogoriškega GEN-I Volleyja seli k italijanskemu drugoligašu Itas Trentinu. Članski ekipi kamniške ekipe Calcita pa bosta tudi prihodnji sezoni vodila Gregor Rozman in Špela Ožegović.

Mlada korektorica Polona Frelih se po navedbah Slovenske odbojkarske zveze seli v Trentino, ki je v prejšnjem prvenstvu v drugi najmočnejši italijanski ligi osvojil deveto mesto, pokalno tekmovanje pa je zaključil kot sedmi. V prihajajoči sezoni so cilji višji, v mladi ekipi bo edina tujka 22-letna Frelih.

"Zelo sem vesela, da se prvič podajam v tujino. Želim si novih izzivov, napredka in prve izkušnje v tujih prvenstvih. Prepričana sem, da me bo okolje, v katero se selim, kot igralko in kot osebo še dodatno razvilo," je povedala Frelih.

"V novi sezoni se želim vsemu čim hitreje prilagoditi in na igrišču dati vse od sebe. Moji cilji so napredovati, pridobiti čim več novih izkušenj in dokazati, da si zaslužim priložnost. Komaj čakam, da spoznam ekipo in začnem novo poglavje svoje kariere. Prepričana sem, da nas čaka uspešna sezona," je še dodala slovenska reprezentantka.

Gregor Rozman Foto: Jan Uršič

Po menjavi na mestu predsednika Calcita Volleyja, kjer je dolgoletnega predsednika Gregorja Hribarja nasledil Matjaž Sprogar, je novo vodstvo sprejelo prvi pomembni kadrovski odločitvi pred začetkom sezone 2026/27. Članski ekipi bosta še naprej vodila Gregor Rozman in Špela Ožegović, ki sta v minuli sezoni s svojima ekipama osvojila naslov državnih podprvakov, so sporočili iz kluba.

Na moški klopi prihaja do spremembe le na mestu pomočnika trenerja. Roka Satlerja, ki bo trenersko pot nadaljeval kot glavni trener Brezovice, bo zamenjal Gašper Ribič. Ta se vrača v dobro znano okolje, saj je pred dvema sezonama vodil kamniško moško ekipo kot glavni trener, Rozman pa je bil takrat njegov pomočnik. Pri ženski ekipi v vlogi pomočnice trenerke ostaja Tjaša Gadža.

Špela Ožegović Foto: Jan Uršič

Pri moški ekipi je že znano, da bodo Kamničane zapustili sprejemalec Črt Bošnjak, ki bo kariero nadaljeval pri Crveni zvezdi, Maj Nanut, ki se vrača v Alpacem Kanal in turški podajalec Ogulcan Yatgin. Kljub temu Rozman verjame, da bo ekipa tudi v novi sezoni konkurenčna. V ženski ekipi v kamniškem dresu ne bo več Nine Đukić.

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