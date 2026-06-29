Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
11.20

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Polona Frelih Odbojkarska zveza Slovenije Gregor Rozman Špela Ožegovič

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 11.20

43 minut

Pregled tedna slovenskih odbojkarjev in odbojkaric

Polona Frelih v Italijo, trenerja v Kamniku ostajata

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Polona Frelih | Polona Frelih (desno) se iz vrst novogoriškega GEN-I Volleyja seli k italijanskemu drugoligašu Itas Trentinu | Foto Jure Banfi

Polona Frelih (desno) se iz vrst novogoriškega GEN-I Volleyja seli k italijanskemu drugoligašu Itas Trentinu

Foto: Jure Banfi

Slovenska odbojkarska reprezentantka Polona Frelih se iz vrst novogoriškega GEN-I Volleyja seli k italijanskemu drugoligašu Itas Trentinu. Članski ekipi kamniške ekipe Calcita pa bosta tudi prihodnji sezoni vodila Gregor Rozman in Špela Ožegović.

Mlada korektorica Polona Frelih se po navedbah Slovenske odbojkarske zveze seli v Trentino, ki je v prejšnjem prvenstvu v drugi najmočnejši italijanski ligi osvojil deveto mesto, pokalno tekmovanje pa je zaključil kot sedmi. V prihajajoči sezoni so cilji višji, v mladi ekipi bo edina tujka 22-letna Frelih.

"Zelo sem vesela, da se prvič podajam v tujino. Želim si novih izzivov, napredka in prve izkušnje v tujih prvenstvih. Prepričana sem, da me bo okolje, v katero se selim, kot igralko in kot osebo še dodatno razvilo," je povedala Frelih.

"V novi sezoni se želim vsemu čim hitreje prilagoditi in na igrišču dati vse od sebe. Moji cilji so napredovati, pridobiti čim več novih izkušenj in dokazati, da si zaslužim priložnost. Komaj čakam, da spoznam ekipo in začnem novo poglavje svoje kariere. Prepričana sem, da nas čaka uspešna sezona," je še dodala slovenska reprezentantka.

Gregor Rozman | Foto: Jan Uršič Gregor Rozman Foto: Jan Uršič

Po menjavi na mestu predsednika Calcita Volleyja, kjer je dolgoletnega predsednika Gregorja Hribarja nasledil Matjaž Sprogar, je novo vodstvo sprejelo prvi pomembni kadrovski odločitvi pred začetkom sezone 2026/27. Članski ekipi bosta še naprej vodila Gregor Rozman in Špela Ožegović, ki sta v minuli sezoni s svojima ekipama osvojila naslov državnih podprvakov, so sporočili iz kluba.

Na moški klopi prihaja do spremembe le na mestu pomočnika trenerja. Roka Satlerja, ki bo trenersko pot nadaljeval kot glavni trener Brezovice, bo zamenjal Gašper Ribič. Ta se vrača v dobro znano okolje, saj je pred dvema sezonama vodil kamniško moško ekipo kot glavni trener, Rozman pa je bil takrat njegov pomočnik. Pri ženski ekipi v vlogi pomočnice trenerke ostaja Tjaša Gadža.

Špela Ožegović | Foto: Jan Uršič Špela Ožegović Foto: Jan Uršič

Pri moški ekipi je že znano, da bodo Kamničane zapustili sprejemalec Črt Bošnjak, ki bo kariero nadaljeval pri Crveni zvezdi, Maj Nanut, ki se vrača v Alpacem Kanal in turški podajalec Ogulcan Yatgin. Kljub temu Rozman verjame, da bo ekipa tudi v novi sezoni konkurenčna. V ženski ekipi v kamniškem dresu ne bo več Nine Đukić.

Preberite še:

Gregor Rozman Calcit Volley
Sportal Rozman in Ožegović ostajata na klopi Calcit Volleyja
Polona Frelih Odbojkarska zveza Slovenije Gregor Rozman Špela Ožegovič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.