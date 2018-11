Kdo na zaključni turnir?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bankirke so na prvi tekmi odpihnile Šempeter, ki je v zadnjem času v odlični formi. Foto: Aleš Oblak

V sredo bomo v slovenskem pokalu za dekleta dobili prve tri udeleženke zaključnega turnirja. Prednost bodo poskušale zadržati odbojkarice GEN-I Volleyja, Nove KBM Branika in druge ekipe Calcita.

Najboljše izhodišče pred drugimi tekmami četrtfinala so si pripravile odbojkarice Nove KBM Branika, ki so v gosteh, z 0:3, premagale SIP Šempeter, pri čemer so se Savinjčanke aktualnim pokalnim prvakinjam upirale le v prvem nizu.

Odbojkarice GEN-I Volleyja so imele za odtenek več dela z Luko Koper, ki so jo prav tako premagale brez izgubljenega niza, a so se Koprčanke v prvem in drugem nizu izkazale za nevarne tekmice. Tokrat bodo imele Novogoričanke še prednost domačega igrišča.

Zanimivo srečanje se obeta v Kopru, kjer se bosta pomerili ekipi Ankaran Hrvatini in Calcit Volley II. Na prvi tekmi so bile prepričljivejše Kamničanke, ki so se veselile zmage s 3:1, še posebej izenačen je bil zadnji, četrti niz.

Dvoboj, v katerega bo zagotovo uprtih veliko oči, bo obračun med Calcit Volleyjem in Formulo Formis. Prva kamniška ekipa je namreč v gosteh zapravila vodstvo z 0:2 v nizih, v izenačenem petem nizu pa so do zmage prišle Rogožanke.

Calcit Volley in Formula Formis se bosta v Kamniku pomerila v soboto, 1. decembra, saj bodo Kamničanke v sredo igrale srečanje četrtega kroga srednjeevropske lige proti madžarski ekipi Swietelsky Bekescsaba.