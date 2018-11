Štajerke izpadle, Primorkam je uspelo

Odbojkarice Formule Formisa so izpadle v 2. krogu evropskega pokala challenge. Potem ko so prvo tekmo proti Vasasu Obudi v Hočah dobile s 3:1, so v Budimpešti z istim izidom izgubile (18, -18, 13, 17), tako da je o napredovanju odločal zlati niz, v katerem s o gostiteljice zmagale s 15:7. Odbojkarice GEN-I Volleyja so bile uspešne.