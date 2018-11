Kamničanke pred povratno tekmo odpihnile Slovakinje

Trenutno vodilna ekipa 1. DOL za ženske je v sredo odigrala svojo prvo tekmo v prvem krogu pokala Challenge. Odbojkarice Calcit Volleyja so se po štirih tednih spet odpravile v Bratislavo in se maščevale domači Slaviji, ki jih je pred mesecem premagala s 3:1. Kamničanke so slavile s 3:0, kar je dober obet pred povratno tekmo.

Kamničanke so od samega začetka tekme narekovale ritem, v prvem nizu gladko vodile od začetka do konca. Nekaj težav so imele na začetku drugega niza, a po zaostanku hitro postavile stvari na svoje mesto in gladko dobile tudi ta del. Vodstvo s 5:0 na začetku je napovedovalo, da bo tako še v tretjem. Slovakinje so nato sicer zaustavile nalet Slovenk, vzpostavile ravnotežje, a na manj kot štiri točke se niso približale. Ob koncu je Kamničankam uspela še ena serija točk, kar je pomenilo gladko in prepričljivo zmago.

Pri Kamničankah, ki so bile boljše prav v vseh elementih, sta bili najučinkovitejši Olivera Kostić s 15 in Lucy Charuk s 13 točkami, Katja Mihalinec jih je dodala deset, od tega štiri z bloki. Kamničanke so z bloki dosegle 11 točk, domače le tri, z asi pa deset, štiri je prispevala Tina Kaker.

Novogoričanke pričakujejo Finke

V četrtek bodo na delu tudi razigrane Novogoričanke. Odbojkarice GEN-I Volleyja bodo pred domačimi gledalci gostile finsko Kangasalo in skušale nadaljevati zmagoviti niz. V tej sezoni poraza še ne poznajo. Konec tedna so v Lukni po pravi odbojkarski poslastici premagale tudi Novo KBM Branik (3:2).

Pokal Challenge, ženske, 1/16 finala (prve tekme)

