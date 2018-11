Kamničanke proti Slovakinjam, GEN-I Volley pričakuje Finke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trenutno vodilna ekipa 1. DOL za ženske bo danes odigrala svojo prvo tekmo v prvem krogu pokala Challenge. Odbojkarice Calcit Volleyja se bodo po štirih tednih spet odpravile v Bratislavo, kjer se bodo pomerile z domačo Slavio. V prvem krogu srednjeevropske lige so bile s 3:1 (20, -23, 18, -24) boljše slovaške podprvakinje, tokrat si varovanke Gregorja Rozmana obetajo boljši izkupiček. Tekma se bo začela ob 16.30, povratna pa bo teden dni pozneje v športni dvorani Kamnik.

"Tisto tekmo smo podrobno proučili, videli, kje so bile naše napake in kaj bo treba popraviti, da bi prišli do ugodnejšega izida. Danes bo nova tekma, gledamo naprej, ne nazaj," je pred odhodom v Bratislavo dejal Gregor Rozman, trener odbojkaric Calcit Volleyja.

V četrtek bodo na delu tudi razigrane Novogoričanke. Odbojkarice GEN-I Volleyja bodo pred domačimi gledalci gostile finsko Kangasalo in skušale nadaljevati zmagoviti niz. V tej sezoni poraza še ne poznajo. Konec tedna so v Lukni po pravi odbojkarski poslastici premagale tudi Novo KBM Branik (3:2).