Novogoričanke zanesljivo napredovale

Odbojkarice GEN-I Volleyja so zanesljivo napredovale v osmino finala pokala CEV. Potem ko so prvo tekmo proti finski Kangasali v Novi Gorici dobile s 3:0, so z istim izidom zmagale tudi v gosteh. Nizi so se tokrat končali na 17, 19 in 16.

Varovanke Vasje Samca Lipicerja tudi v povratni tekmi proti finski ekipi iz Kangasale niso imele nikakršnih težav, od samega začetka pa do konca tekme so imele vse niti v svojih rokah. Gostiteljice so trikrat povedle le na začetku drugega niza, ki je bil tudi najbolj izenačen, saj so Finke po zaostanku 7:12 nato izenačile na 14:14, nato pa tekmicam dihale za ovratnik vse do končnice. A ta je zanesljivo pripadla Novogoričankam, ki so sicer gladko dobile tako prvi kot tretji niz, v katerem so dobile priložnost za igre tudi nekatere goriške igralke s klopi.

Novogoričanke so bile boljše v vseh elementih, največja razlika pa je bila v napadu, gostje so z blokom zelo dobro zaustavljale finske napade. Največ točk na tekmi je dosegla Lana Ščuka, ob 15 točkah je skupaj s soigralkami zelo dobro tudi sprejemala servise tekmic. Na drugi strani so imele Skandinavke kar nekaj težav z začetnimi udarci Tine Lipicer Samec.

Dvorana Pitkäjärven Koulu, gledalcev 380, sodnika: Hagström, Burheim (Norveška).



Kangasala: Peit 5, Jalonen, Sievanen, Ruuska 4, Maekinen 1, Riikonen, Mutka, Heneline 8, Keskinen, Haenninen, Uiato, Viljanen, Tikka 6, Taylor 14.



GEN-I Volley: Ferlinc, Zbičajnik, Perić 2, Zaplotnik, Lucas 5, Velikonja Grbac 5, Kolbl 6, P. Blažič 6, Lipicer Samec 5, Zampedri, Grudina 7, Ščuka 15.

Pokal Challenge, ženske, 1/16 finala (povratne tekme):