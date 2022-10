Mariborčani se ekspresno poslavljajo od evropskih tekmovanj

Odbojkarji OK Merkur Maribor so izgubili tudi povratno tekmo pokala challenge.

Odbojkarji Merkur Maribora so se po hitrem postopku poslovili od evropskih tekmovanj. V kvalifikacijah pokala evropskega izziva jih je porazil že prvi tekmec, ukrajinski Epicentr-Podoljani Horodok, ki je dobil tudi povratno tekmo v Mariboru, po zmagi 3:0 doma je bil tokrat boljši s 3:2 (-27, -21, 13, 14, 8). Člani Panvite bodo v četrtek napredovanje lovili pri finskemu Tikkerit Kokkole, ki so ga na prvi tekmi premagali s 3:2.

Varovanci Sebastijana Škorca so bili na prvi tekmi na Poljskem, kjer so svojo domačo tekmo odigrali Ukrajinci, povsem nebogljeni, tekmo so gladko izgubili z 0:3. A tokrat so vendarle pokazali boljšo predstavo, malo prestrašili močne tekmece, a ti so, ko so videli, da je vrag odnesel šalo, prestavili v višjo predstavo in po zaostanku 0:2 izenačili, s tem pa si že tudi zagotovili napredovanje. "Tie break" je bil tako le formalnost, tudi njega pa so prepričljivo dobili gosti.

Značilnost prvega niza so bili preobrati. Najprej je bolje kazalo Mariborčanom, ki so vodili vse do izida 17:16, največ za štiri točke. Toda nato so tekmeci dobili pet zaporednih točk, pri izidu 22:24 pa že imeli dve zaključni žogi. Toda Štajerci so ju izničili, prišli sami v vodstvo, junak v končnici pa je postal mladi Nejc Najdič. Najprej je z blokom preprečil, da bi si Ukrajinci priigrali novo zaključno žogo, nato pa z asom tudi končal niz.

Zmaga v prvem nizu je postregla z upanjem, da slovenska ekipa vendarle ni brez možnosti. Večji del drugega niza je sicer zaostajala, a po izidu 18:18 pokazala nekaj dobrih potez, prešla v vodstvo in na koncu niz celo zanesljivo dobila. A izkazalo se je, da je bilo to vse, kar je na tekmi storila. Ukrajinci so nato povsem prevzeli vajeti, ponovila se je premoč s prve tekme, predvsem v bloku. Mariborčani nato več niso bili niti blizu, da bi po vodstvu 2:0 postavili piko na i.