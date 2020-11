Kamničani prvi del naloge opravili brez izgubljenega niza

Kamniški odbojkarji so že vse od začetka letošnjega tisočletja bolj ali manj stalni udeleženci evropskih tekmovanj, v zadnjih letih pa večinoma igrajo v pokalu Challenge, v katerem so bili dvakrat uvrščeni tudi med osem najboljših ekip. Na drugi strani so gostje iz Skopja, ki bodo obe tekmi prvega kroga igrali v Kamniku, do zdaj igrali le dvakrat. Prvič že pred 42 leti in drugič lani, prav izkušnje, pa tudi kakovost pa so bile na strani varovancev Gregorja Jerončiča, ki sicer ni mogel računati na vse igralce, vendar to jih to ni zaustavila na poti do prve zmage, ki jo bodo za napredovanje v osmino finala morali potrditi še na sredini povratni tekmi.

Tako kot v soboto v Kanalu so tudi proti gostom iz Skopja, ki so pripotovali samo z devetimi igralci, Kamničani igrali brez obolelih Klemna Hribarja, Milosza Hebde in Jana Klobučarja, vendar se to v njihovi igri ni poznalo. Jan Brulec je že v začetku uvodnega niza s servisi povzročal težave gostujočim sprejemalcem. Domači so bili veliko bolj razpoloženi tudi v napadu, v bloku pa sta bila odlična Miha Bregar, ki je na mestu korektorja dobil prednost pred Mitjo Gasparinijem in Diko Purić, ki sta v tem elementu igre svoji ekipi priigrala pet točk. Kamničani so povedli z 8:1, z blokom Bregarja že z 11:2. Visoko prednost so ohranili do konca niza, ki ga je končal Martin Kosmina.

Naslednjo tekmo bodo odigrali že v sredo. Foto: Klemen Brumec

V drugem nizu je makedonska ekipa do sedme točke držala korak s Kamničani, ki so s tremi zaporednimi točkami, zadnjo je z blokom dosegel Brulec, prisilili gostujočega trenerja Marjana Trajkovskega k prvemu polminutnemu odmoru. Tudi po njem so bili domači odbojkarji nevarnejši v napadu, povedli so s 16:11, a so Skopjanci svoj zaostanek hitro znižali na tri točke (13:16). Vendar to ni zmedlo domačih odbojkarjev, ki so z delnim izidom 7:1 prišli do vodstva z 21:1.

Nadarjeni Nik Mujanovič je s kar dvema zaporednima asoma Kamničane v začetku tretjega niza popeljal do vodstva s 4:1, po novem asu, tokrat Kosmine, pa je bilo že 10:5 za kamniško ekipo. Gostje so svoj zaostanek sicer znižali na dve točki (11:13), toda razpoloženi Kamničani, ki so bili boljši v vseh elementih igre, so ob boljšem servisu in napadu hitro rešili vse dvome o zmagovalcu . Z asom Roka Jerončiča so gostom pobegnili na 19:12, kako drugače kot z asom Brulca, ki je bil njegov šesti od skupaj kar 13-tih kamniških, pa se je tudi končala prva tekma pokala Challenge.



Calcit Volley: Vardar Skopje 3:0 (12, 15, 17)



Športna dvorana Kamnik, brez gledalcev, sodnika: Bardić (Hrvaška) in Bašić (BiH).



Calcit Volley: Kos 5, Bregar 12, Purić 4, Kosmina 8, Gasparini , Plot (L), Jerončič 3, Brulec 7, Beravs, Štalekar 7, Mujanovič 5.

Vardar Skopje: Trajkovski (L), Vrencovski, Šulajkovski 7, Lepidovski 1, Stojanov 2, Stojilovski, Arsov 1, Ilijev 7, Simovski 11.

Preberite še: