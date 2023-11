Po dramatičnih dveh tekmah in napredovanju po zlatem nizu v glavni del tekmovanja proti ciprski Omonii soboške odbojkarje čaka predstavnik iz španskega državnega prvenstva Pamesa Teruel, ki se je lani uvrstil med najboljše štiri ekipe v prvenstvu, trenutno pa je šesti.

"Gre za organizirano ekipo, ki je lani prvenstvo končala med štirimi najboljšimi v Španiji. Ima bogate mednarodne izkušnje v evropskih pokalih, saj tradicionalno igra v Evropi, v preteklosti tudi že v Ligi prvakov, tako da gre za težkega nasprotnika. Mi bomo morali narediti nekaj več, če bomo hoteli presenetiti to ekipo in jo premagati. Najprej doma, nato pa bomo videli po prvi domači tekmi, kje smo, kakšne možnost imamo in kje lahko naredimo še več," je pred večernim srečanjem v klubski mikrofon dejal trener Panvite Dejan Fujs.

"Popolnoma jasno, kdo je tu favorit"

Ob Panviti Pomgrad se je iz kvalifikacij v glavni del pokala challenge prebil tudi Calcit Volley. Kamničani v dveh domačih dvobojih proti norveškemu Vikingu niso imeli težav, obe tekmi so dobili s 3:0. Zdaj pa jih čaka precej zahtevnejši tekmec, nasproti jim bodo stali odbojkarji Projekt Varšave, ki jih v Kamniku ob Monzi uvrščajo med glavne kandidate za vrh.

Kamničane čaka zahtevno delo. Foto: Klemen Brumec

"To, kar smo mi bili za Norvežane, so zdaj za nas Poljaki. Kdo je tu favorit, je popolnoma jasno, bo pa to priložnost, da tekmo odigramo brez pritiska. Gre za vrhunsko ekipo, na katero se bomo poskušali čim bolj pripraviti, in poskušali bomo najti tisto povezanost, ki smo jo že imeli. Če bomo v vseh elementih igre na svoji najvišji ravni, se bo z njimi dalo igrati, in tudi če izgubimo, nam nihče ne bo mogel ničesar zameriti, če bomo dali vse od sebe. Kar se tiče rezultata, ga je nesmiselno napovedovati. Seveda se ne predajamo in bomo iskali svojo priložnost, vendar moramo biti realni, predvsem pa ekipo dvigniti na raven, ki bo dovolj visoka, da bomo spet začeli zmagovati v domačem prvenstvu," pa je pred sredino tekmo dejal trener Calcit Volleyja Mladen Kašić, čigar moštvo je na zadnji tekmi državnega prvenstva v Kranju prvič v sezoni izgubilo.

Povratni tekmi bosta prihodnji teden.