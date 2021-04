Kamničani v pokalu izločili državne prvake

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kamničani so v četrtfinalu Pokala Slovenije izločili novopečene državne prvake iz Maribora. Foto: Klemen Brumec

Dva dneva po tem, ko so odbojkarji OK Merkur Maribor na državnem prvenstvu končali prevlado ACH Volley, se je v Ljubljani začel zaključni turnir Pokala Slovenije za tekmovalno sezono 2020/21, na katerem nastopa sedem ekip. Pokalni zmagovalci bodo znani v petek, naslov prvakov branijo odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana. Ti se bodo v polfinalu pomerili s Salonitom, drugi polfinalni par pa sestavljata Calcit Volley in hiša na kolesih Triglav.