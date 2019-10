Mitja Gasparini na uvodu trčil v ruski zid

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarski legionarji (22. do 27. oktober)

Številni slovenski udeležbi odbojkarjev na delu v tujini se bo danes pridružil še poljski četverček. Dejan Vinčić, Alen Pajenk in Alen Šket pri Czarni Radomu bo sezono nocoj odprl na gostovanju pri Olsztynu, Bydgoszcz Tončka Šterna pa bo gostil Jastrzebski. Zgodaj zjutraj je bil na delu Mitja Gasparini, ki je s svojo Nagojo moral priznati premoč Suntoryju. Izolan je ob debiju v japonskem prvenstvu dosegel 13 točk, kar je bilo premalo, da bi premagal sončne ptice, ki jih je z 20 točkami do prve zmage in točk sezone popeljal ruski orjak Dmitri Muserski.