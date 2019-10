Peklenski teden za Jana Kozamernika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarski legionarji (22. do 27. oktober)

Jana Kozamernika in Milano čakata obračuna z italijanskimi prvaki in podprvaki.

Jana Kozamernika in Milano čakata obračuna z italijanskimi prvaki in podprvaki. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Številni slovenski udeležbi odbojkarjev na delu v tujini se bosta ta teden pridružila še poljski četverček (Vinčić. Pajenk, Šket, Štern) in novopečeni samuraj Mitja Gasparini, ki ga čaka dvojni program. Enako velja za Jan Kozamernika in njegov Milano, ki se bosta udarila z najboljšima dvema italijanskima ekipama pretekle sezone Perugii in Lube Civitanovi. Milano je v tej sezoni sestavil zelo zanimivo ekipo, zato se ne bi čudili, če bi padel vsaj eden izmed bogatih velikanov.